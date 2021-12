Crossover entre "Le Masque et la Plume" et "On aura tout vu autour" à propos du film de Sylvain Tesson et Vincent Munier. Lipinska et Neuhoff enthousiastes face au duo Delmas-Masson plus circonspect et un Michel Ciment qui rêvait d'un autre film.

La panthère des neiges © Vincent Munier / Haut et Court

Le propos du film résumé par Jérôme Garcin : "C'est l'adaptation du livre dans lequel Sylvain Tesson racontait son expédition au Tibet en compagnie du photographe Vincent Munier. Leur but apercevoir, en général par moins 20 degrés, la fameuse et très rare panthère des neiges, un animal totémique. Et l'occasion aussi pour Sylvain Tesson de réfléchir sur l'état du monde et sa beauté menacée, tout en évoquant la disparition de sa mère et sa rupture avec une femme qu'il n'a pas su retenir. Cette bête, "songe fugace" écrit-il, était le totem des êtres disparus. On voit aussi des yacks, des antilopes, des loups, des renards. Bref, c'est peuplé de beaucoup d'animaux. Même si on attend évidemment pendant une heure trente l'arrivée de cette panthère des neiges."

Charlotte Lipinska : "J'ai été saisie par la beauté de ce film"

"Il y a une avalanche de documentaires qui veulent nous alerter sur l'écologie, le monde qui va mal et tout ça. Et moi, j'en peux plus. Donc, j'y allais un peu avec des pieds de plomb et j'ai été totalement saisie par la beauté de ce film qui, effectivement, fait le choix de nous montrer plutôt la beauté des paysages et des animaux plutôt que la dévastation de l'homme.

Le film a en son cœur la question du regard. Parce qu'on voit ces deux bonhommes qui regardent le paysage, qui sont eux-mêmes regardés par des animaux à leur insu. Et nous, on apprend aussi à lire et regarder attentivement ce paysage, complètement peuplé, mais on ne le voit pas au premier coup d'oeil et je trouve le film vraiment très, très beau."

Eric Neuhoff : "C'est un film qui vous hisse au dessus de vous-même"

"C'est un film chuchoté avec la voix off de Tesson tout le temps. C'est tellement inspiré, tellement profond, tellement fort que, et c'est rare, dans son fauteuil, on peut se retrouver sur ces sommets tibétains et penser à quelque chose qui est différent de ses fins de mois ou des embouteillages."

Je ne sais pas si la beauté sauvera le monde, mais en tout cas, ce film montre que le monde doit sauver cette beauté-là.

Michel Ciment : "J'ai trouvé ça suant"

"Je pense que Sylvain Tesson, dans la mesure où c'est tiré de son livre, tenait absolument à nous faire beaucoup de commentaires, de parler de la vie, de la philosophie, etc. Les paysages sont magnifiques, sublimement filmés, mais je rêvais d'une fiction à partir de ça. Une fiction à la John Huston, un Moby Dick, au Trésor de la Sierra Madre, Le faucon maltais.

La recherche de la Panthère blanche. Ça aurait pu être un film de fiction absolument envoûtant, passionnant.

Et on a un documentaire un peu animalier. À part les prises de vue qui sont somptueuses, c'est assez terne."

Laurent Delmas : "Je pense qu'elle s'en fout complètement la panthère"

"Il y a un paradoxe à mettre un bavard impénitent et marcheur, Sylvain Tesson, en position d'être à l'affut, ce qui nécessite un silence absolu et un immobilisme total. Ça aurait pu être un immense film burlesque. Comme Sylvain Tesson est un gentil garçon, manifestement, il se plie à l'exercice. On lui dit de la boucler, il la boucle. Ses interventions sont minimalistes. Il a fait un bouquin qui lui a permis de parler ensuite.

Mais le résultat c'est quoi ? Il ne voit pas que, comme le disent certains, et notamment Werner Herzog : "La nature, elle s'en fout". Il y a quand même un peu d'anthropomorphisme. Cette panthère finit par avoir un esprit. Elle finit par les voir...

Je pense qu'elle s'en fout complètement la panthère. De Sylvain Tesson et de tout ce qui se passe.

Mais il faut bien nourrir les choses. C'est comme ça.

Et puis il n'y a jamais de hors-champ, alors que le hors-champ existe vraiment dans ce genre d'expédition, parce que, évidemment, quelqu'un les filme, et ça manque de ne pas voir les choses."

