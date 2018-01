Les jeunes auteurs comptent de plus en plus souvent sur le financement en ligne pour faire éclore leurs bd car les sommes collectées sont plus importantes que les avances consenties par les éditeurs.

Le festival de bande dessinée d'Angoulême abrite un pavillon Jeunes Talents. C'est parmi eux que les plateformes de financement participatif trouvent les porteurs de projets © FIBD / Affiche

Le financement participatif p a augmenté de 40% dans le monde en 2017. Cette tendance à la hausse joue à plein dans le domaine culturel, et pour la bande dessinée en particulier où les jeunes auteurs ont dû mal à vivre de leur travail.

Sur la bd on sent depuis deux ans une forte augmentation des auteurs et des lecteurs, nous on a fait 63% de projets en plus sur les deux dernières années, explique Jean-Samuel Kriegk, représentant la plateforme KissKiss BankBank au festival d'Angoulême.

Depuis plusieurs années, KissKiss BankBank noue des liens avec les jeunes auteurs lors du festival de Bande Dessinée.

Il n’y a pas de concurrence entre l’édition traditionnelle et le financement participatif. Les jeunes auteurs viennent facilement vers nous, car il y a plus à gagner à travers cette formule. Les sommes collectées sont plus importantes que les avances consenties par les éditeurs.

Certains auteurs ou éditeurs confirmés viennent parfois sur certains projets. Ainsi la plateforme peut-elle se vanter d'avoir accompagner l'éclosion de projets signés par Les requins marteaux, L'Employé du moi et dernièrement la Revue dessinée.

La question la plus épineuse reste celle de la distribution des albums quand ils sont atteint leurs objectifs de financement. Car une fois un album financé et imprimé, encore faut-il qu'il arrive dans des points de vente. Le système est organisé pour des éditeurs et distributeurs qui travaillent ensemble. Dans le cadre du financement en ligne, le lecteur est en ligne directe avec l'auteur. C'est à lui de savoir comment il distribuera son oeuvre.

"Dans la musique ça n’a pas fait débat , les artistes s'en sont emparé naturellement. Dans la bd cela rebute certains auteurs et artistes. Il existe des plateformes de référencement qui leur permettent d’être commercialisé sur Amazon ou la Fnac."

Mais il y a des gens qui ont du succès sur le financement participatif et qui se retrouvent avec des propositions d’éditeurs, ce qui les replace naturellement dans le circuit traditionnel.

Vu le manque de rentabilité des albums mis en librairie, les auteurs cherchent des circuits courts. Quand on leur propose une avance de 5000 euros pour un an de travail ça n’est pas vivable. Donc il y a une génération qui a envie de créer mais qui n’a pas de débouchés rentables. Ils cherchent de nouveaux équilibres en supprimant les intermédiaires.

Quelles sont les histoires qui marchent le mieux ? Ce n’est pas une question d’histoire ou de types de bd , c’est une question de communauté pré existant. Les auteurs qui ont déjà une bonne communauté en ligne ont plus de chance d’aller au bout de leur campagne de financement. Les gens mettent facilement 50 euros de participation et préachète l'album mais aussi une ou deux planches originales.