Peut-on imaginer une vie sans l’émotion du livre, la ferveur des concerts ou le plaisir indicible du grand écran ? Peut-on renoncer à la force de la parole des artistes, à la puissance de leur imaginaire, à leur regard souvent prémonitoire ? Peut-on envisager une nation sans mémoire, sans rêve, sans illusion et privée de ce lien secret et invisible qui rassemble au-delà des âges ou des convictions ?

Aujourd’hui, l’épidémie du Covid 19 menace des vies, paralyse l’économie, mais elle menace aussi gravement ce bien commun si précieux qu’est la culture.

Festivals annulés, salles de concerts et de spectacles fermées, cinémas vides, librairies closes, plus rien de la culture vivante ne se conjugue au présent et aucune perspective ne se dessine pour celles et ceux qui œuvrent à nourrir nos esprits et illuminer nos vies.

On ne peut pas laisser le silence s’installer comme une habitude ou une fatalité. Il faut que la culture revive.

Le mardi 5 mai prochain, France Inter ouvre donc son antenne :

A la parole des artistes qu’elle aime tant accompagner dans leur création et leur réflexion mais aussi aux directeurs de salles et de festivals à Paris et en Régions, aux libraires, aux éditeurs, aux producteurs et distributeurs de films, aux conservateurs de musée, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui participent à la fabrique de la scène artistique d’aujourd’hui.

► La matinale de Nicolas Demorand et Léa Salamé avec Fabrice Luchini, Stéphane Lissner et Emmanuelle Devos

7h25 / Pop&Corona de Rebecca Manzoni avec Dominique A

de avec 8h55 / Lettre d’intérieur d’Augustin Trapenard

► Grand bien vous fasse XXL d’Ali Rebeihi et Anna Sigalevitch

Le spectacle vivant avec Jeanne Balibar, Mathilda May, Nicolas Bouchaud, Jean-Michel Ribes , directeur du Théâtre du Rond-Point, Jean-Robert Charrier , directeur du Théâtre de la Porte St Martin, Julie Déliquet, directrice du Théâtre Gérard Philippe de St Denis, Eric Ruf, administrateur de La Comédie Française, Olivier Mantei, directeur des Bouffes du Nord et de L’Opéra Comique.

Le livre et le secteur de l'édition avec Hugues Jallon, pdg du Seuil, Sophie de Givry, éditrice de L'iconoclaste, Marie-Rose Guarniéri, libraire à Paris, Dominique Bordes, fondateur de Monsieur Toussaint Louverture.

► Le grand rendez-vous de Bruno Duvic

Des mois sans cinéma, sans théâtre, sans concert avant un été sans grands festivals, comment sauver la culture en France ? Avec Jean-Paul Roland , directeur des Eurockéennes de Belfort, Macha Makeieff, directrice du théâtre de la Criée à Marseille, Philippe Friedman (sous réserve) de la société Grand Ecran, propriétaire de plusieurs cinémas en régions.

Le Journal de 13h : Jean-Michel Jarre

► La bande originale de Nagui

Mathieu Amalric

► Boomerang d’Augustin Trapenard

Vincent Lindon (rediffusion)

► La marche de l’histoire de Jean Lebrun

Le théâtre du peuple dont l’histoire est liée à ses représentations estivales

► Affaires sensibles de Fabrice Drouelle

Une histoire du Théâtre du soleil (rediffusion)

► Popopop d’Antoine de Caunes

Rebecca Zlotowski et Jacques Audiard (sous réserve)

► Par Jupidémie de Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek et Guillaume Meurice

Jean-Claude Carrière ainsi que le duo Carole Bouquet et Hippolyte Girardot imaginant la France en 2025

► Le téléphone sonne de Fabienne Sintès

Avec notamment Richard Patry, président de la fédération des cinémas français

►►► Et aussi :

France Inter, soutient le cinéma indépendant et renouvelle toute sa solidarité à la filière du cinéma d’auteur en s’associant à UniversCiné, 1re plateforme de VOD payante du cinéma indépendant. Une sélection de films soutenus par France Inter à découvrir à prix réduit sur universcine.com pour les auditeurs.

“L’espoir au Printemps : dessine comme Hockney », du 5 mai au 21 juin. Ce mardi 5 mai, le Théâtre du Châtelet, le Centre Pompidou et France Inter, lancent sur leurs réseaux sociaux une invitation aux artistes amateurs, de tous âges, confinés dans tout le pays à réaliser une œuvre, à l’instar de David Hockney, autour du printemps et du message d’espoir qu’il véhicule. #HockneyPrintemps