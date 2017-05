Pour la première fois, ce samedi, une maison de vente à Paris met aux enchères CD, vinyles et produits dérivés des Daft Punk.

Daft Punk aux enchères © Reuters / Danny Moloshok

Une centaine de lots seront proposés à la vente ce samedi à la maison Fauve à Paris.

Les murs de la maison de vente Fauve Paris sont recouverts de vinyles neufs, d'époque et encore sous blister. Pour le plus grand bonheur des collectionneurs.

Le clou de la vente seront les figurines éditées par Medicom toy incorporated, estimées à plus de 6 000 € la paire.

Les premières mises à prix tourneront autour de 20 euros, comme le 33 tours « Around the world » et sa pochette sérigraphiée, le vinyle des remix hip-hop de "Harder, Better, Faster, Stronger"

L'exposition a lieu ce samedi 13 mai de 11 heures à 13 heures. La vente démarre à 14 heures chez Fauve Paris, 49, rue Saint-Sabin (XI ème arrondissement).