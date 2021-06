Une célébration de la couleur au milieu du chaos !

The Triumph of Death Blossom 2019 Photographed by Prudence Cuming Associates © Damien Hirst and Science Ltd All rights reserved DACS 2021

La Fondation Cartier pour l’art contemporain est heureuse de dévoiler Cerisiers en fleurs, l’exceptionnelle nouvelle série de tableaux de Damien Hirst.

Cerisiers en fleurs est la première exposition institutionnelle de Damien Hirst en France. La série des Cerisiers en fleurs (Cherry Blossoms) réinterprète avec une ironie joyeuse le sujet traditionnel et populaire de la représentation florale. Sur la toile, Damien Hirst mêle touches épaisses et projections de peinture faisant référence tant à l’impressionnisme et au pointillisme qu’à l’action painting.

Spiritual Day Blossom 2018 Photographed by Prudence Cuming Associates / Damien Hirst and Science Ltd All rights reserved DACS 2021

Les toiles monumentales, entièrement recouvertes par les couleurs vives et saturées, enveloppent le spectateur dans un vaste paysage végétal oscillant entre figuration et abstraction.

Les Cerisiers en fleurs parlent de beauté, de vie et de mort. Elles sont excessives, presque vulgaires. […] Elles sont ornementales mais peintes d’après nature. […] Les Cerisiers en fleurs sont tape-à-l’œil, désordonnées et fragiles, et grâces à elles, je me suis éloigné du minimalisme pour revenir avec enthousiasme à la spontanéité du geste pictural.

Damien Hirst

Les Cerisiers en fleurs sont à la fois un détournement et un hommage aux grands mouvements artistiques de la fin du XIXè et du XXè siècle. Ils s’inscrivent dans les réflexions picturales que Damien Hirst mène depuis toujours.

Dans son atelier londonien, l’artiste dit « se plonger dans les toiles et les bombarder de peinture de bout en bout », travaillant plusieurs tableaux en même temps et revenant sans cesse sur certains qu’il garde auprès de lui de longs mois après leur achèvement.

View from Damien Hirst's studio Photograph by Prudence Cuming Associates / Damien Hirst and Science Ltd All rights reserved DACS 2021

Après y avoir consacré trois années entières, c’est en novembre 2020 que Damien Hirst achève la série des Cerisiers en fleurs :

La pandémie m’a permis de vivre avec mes peintures et de prendre le temps de les contempler, jusqu’à ce que je sois certain qu’elles étaient toutes terminées.

View from Damien Hirst's studio Photograph by Prudence Cuming Associates / Damien Hirst and Science Ltd All rights reserved DACS 2021

La série complète comprend 107 toiles (toutes reproduites dans le catalogue de l’exposition) réparties en panneaux simples, diptyques, triptyques, quadriptyques et même un hexaptyque, toutes de très grand format. L’exposition, qui répond à une invitation d’Hervé Chandès à Damien Hirst lors d’une rencontre à Londres en 2019, présente 30 tableaux qu’ils ont choisis ensemble. Envahissant l’espace de Jean Nouvel, les toiles vibrantes immergent le spectateur dans la peinture.

Damien Hirst in studio 2019 / Damien Hirst and Science Ltd All rights reserved DACS 2021

Né en 1965 à Bristol au Royaume-Uni, Damien Hirst grandit à Leeds puis s’installe à Londres en 1984, où il vit aujourd’hui. En 1988, étudiant au Goldsmiths College, il organise l’exposition Freeze, qui réunit ses œuvres et les travaux d’autres élèves. L’exposition lance sa carrière ainsi que celle de nombreux jeunes artistes britanniques et marque la naissance du courant des Young British Artists.

En 1995, il est lauréat du prix Turner.

Travaillant aussi bien la sculpture que l’installation, la peinture et le dessin, Damien Hirst explore les thématiques liées à la vie et la mort, l’excès et la fragilité. Artiste mondialement connu, il a notamment exposé ses œuvres à la Tate Modern de Londres dans le cadre d’une grande rétrospective (Damien Hirst, 2012) et au Palazzo Grassi et à la Punta della Dogana à Venise (Treasures from the Wreck of the Unbelievable, 2017).

Sources Fondation Cartier