Elle est la plus punk des académiciennes, la moins académique en tout cas, dans l'assemblée des Immortels. Pas seulement parce qu'elle est l'une des cinq femmes sur 36 membres à avoir été élu à l'Académie française. Mais parce qu'elle est la seule à avoir pris au sérieux le mouvement des gilets jaunes.

Danièle Sallenave en tenue d'Académicienne © Maxppp / Delphine Goldsztejn

Dans son essai Jojo le gilet jaune, publié dans la collection Tract de Gallimard, Danièle Sallenave dénonçait le mépris de classe des élites culturelles et artistiques à l'égard du mouvement. Une réflexion qu'elle prolongeait il y a quelques mois dans Parole en haut, silence en bas.

Fervente défenseuse de l'école républicaine, cette fille d'instituteur est toujours l'une des voix les plus progressistes de l'Académie sur les questions de langue. Elle est l'une des instigatrices du rapport sur la féminisation des noms de métiers, adopté en 2019. Femme de lettres, elle est l'auteure d'une trentaine de romans, pièces de théâtre et essais.

L'habit jaune

Quand on parle de l'Académie française, on visualise de vieux sages enfermés dans leur tour d'ivoire. Une image que ne confirme pas Danielle Sallevane.

"Ce qui me frappe beaucoup, c'est la grande liberté qui règne à l'Académie. Les voix dissonantes peuvent se faire entendre au sein d'une vraie entente, d'une amitié, d'une possibilité de discussion. Je ne dis pas que j'ai entraîné tout le monde dans un cortège de gilets jaunes et ce n'était pas mon souhait. Mon souhait c'est de pouvoir dire ce que j'ai dit, c'est tout. Et j'ai réussi à le dire.

Le mouvement des gilets jaunes depuis le moment où je me suis engagée sur les ronds points, moment où véritablement il se passait quelque chose qui m'a semblé inouï, a évolué. Des évolutions qui ne m'ont pas toujours convenu. Je ne suis pas toujours contente que certains, se réclamant ou non du mouvement des gilets jaunes, développent un discours que je trouve très obscurantiste sur la santé, sur les vaccins, sur la vaccination. Mais tant pis. Je pense que la parole, elle, est à ce prix. Mais ça ne veut pas dire évidemment qu'on ait le droit de dire n'importe quoi et que j'approuve tout ce qui peut se dire. La question est la suivante qu'il s'agisse du COVID, qu'il s'agisse du terrorisme, qu'il s'agisse de la question de l'immigration, etc.

Que les citoyens reprennent ce droit de se faire entendre.

J'ai été un peu ébranlé, forcément, tout à fait au début du mouvement des gilets jaunes par des slogans homophobes, par des slogans antisémites intolérables. Tout mouvement qui part de cette matière, c'est à dire sans qu'il ait été prévu apportera forcément avec lui des choses dont on n'aurait pas envie. Est ce que l'on préfère le silence? Non, je ne préfère pas le silence.

Comme disait ma mère, tourne 7 fois un nom dans ta bouche avant de parler. Réfléchissons avant de parler, ne colportons pas des 'on dit', des thèses complotistes, des sottises sur les dangers de vaccins qui nous grefferaient de plus à l'intérieur du cerveau ou ailleurs.

Mais tant que la parole sera remise à ceux qui ont droit à la parole, on aura forcément ces conséquences là.

Il faut que les citoyens et les citoyennes prennent très au sérieux leur devoir d'avoir une parole juste, informée et solide, combative.

Il faut s'informer avant de parler aussi, c'est certain."

Avoir la parole ou pas

"Cette question de savoir qui a droit à la parole, elle n'est pas nouvelle. Elle est venue, elle est repartie, elle a été dissimulée, elle est ressortie. Elle est revenue avec le mouvement des gilets jaunes. Et maintenant, elle ne s'arrêtera plus. Et quand les gilets jaunes disait 'On est là', on peut dire qu'en a un sens, ils sont toujours là.

Mais n'exagérons pas le nombre de ceux qui tiennent des discours complotistes, obscurantistes. Ils sont peu nombreux, c'est quelques dizaines de milliers, mais c'est ça une démocratie. La démocratie doit permettre à tous de se faire entendre, mais elle exige aussi de tous et de toutes, le devoir de se dire : je parle à d'autres, je vais transformer des comportements, je veux initier, je dois parler avec à la fois de l'information et de la réflexion, et ne pas me laisser embarquer, évidemment, dans des thèses qui sont aberrantes, qui sont dangereuses, vraiment dangereuse.

Depuis le début de la catastrophe sanitaire, il y a eu beaucoup d'informations qui se contredisent. Chez ceux qui écoutent et qui n'ont pas le droit à la réponse ou à la formulation de leurs propres propositions, ça peut déclencher plus qu'une lassitude, ça peut déclencher ce sentiment que je crois dangereux, mais qui fait partie de la démocratie qui est : 'ils sont tous pareils, ils nous mentent, ils disent n'importe quoi.' Je crois qu'il faut combattre ce sentiment là, mais plus la parole à la fois politique, journalistique, des médias laissera entendre cette labilité de toutes les opinions, plus on aura ce repli sur ce 'on nous ment' et c'est une terrible réaction : 'Moi, je n'ai pas le droit de parler, mais on me ment.' Et ça, c'est qu'une terrible sensation."

Parole libérée

"Depuis toujours, et peut être plus que jamais, je ne fais pas partie de ceux ou celles qui ont une opinion parfaitement tranchée et qui rejettent dans l'obscurité, les opinions contraires. Je suis souvent dans des positions qui sont balancées, contrebalancées.

À l'égard des réseaux sociaux, Je suis saisi par l'importance que ça a pris. Mais je me dis que si ça a pris cette force, ce n'est pas seulement parce que commercialement, ça représente une belle source de profit, mais c'est aussi parce que c'est un exutoire, c'est indéniable. Donc, je me dis que ce sont les formes de ce monde nouveau qui ne sont pas prévisibles parce que c'est ça la force de l'événement, c'est qu'on ne peut pas le prévoir.

Mais moi, très franchement je suis plutôt contente de cette explosion à la fois de la parole, des libérations. Par exemple, la question de ce qu'on appelle la race ou la couleur ou la visibilité. Quand je pense qu'il y a un débat absolument stérile pour savoir si on a raison ou non de parler de privilège blanc. Certains en font un usage que je peux contester, mais en soi, qui pourrait le nier ? Comme on disait quand j'étais enfant, mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Et bien mieux vaut être blanc, riche et bien portant que noir, pauvre et malade. L'explosion de ces voix, c'est une chose extraordinaire et elle me réjouit profondément."

