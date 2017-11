La dessinatrice Marion Montaigne poursuit en beauté et avec humour sa mission de vulgarisation scientifique en bande dessinée avec le récit au long cours de la mission spatiale de Thomas Pesquet, depuis sa vocation d’astronaute jusqu’à son retour sur Terre en juin dernier.

Détail de la couverture de "Dans la combi de Thomas Pesquet" © Marion Montaigne/Dargaud

De Thomas Pesquet, on connaît surtout ses magnifiques photographies de la Terre prises depuis la Station spatiale internationale (ISS) au cours de son séjour de six mois (novembre 2016-juin 2017) dans les étoiles. Postées sur les réseaux sociaux, ses images ont ravi des dizaines de milliers de fans. On sait moins, que l’astronaute surdoué pouvait prendre ces photos parce qu’il avait terminé la longue liste des diverses tâches qui lui étaient assignées quotidiennement…

Truffée de détail passionnants

La bande dessinée de Marion Montaigne est une mine d'informations inédites sur Thomas Pesquet : sur sa vocation précoce, sur sa détermination à devenir à astronaute, sur le mode de sélection drastique de l’Agence Spatiale Européenne pour recruter ces surdoués des sciences au mental incroyable.

On découvre aussi la formation à à peu près toutes les situations pouvant se présenter au cours de l’expédition, la préparation physique, technique, et psychologique de cette exceptionnelle épopée dans l’espace… Et on se rend compte que parfois, ce métier qui fait tant rêver, ressemble beaucoup à celui de plombier ou de garagiste.

La vocation précoce de Thomas Pesquet - Détail d'une planche de "Dans la combi de Thomas Pesquet" / Marion Montaigne/Dargaud

Une rude épreuve pour le corps humain

A la lecture de Dans la combi de Thomas Pesquet, on mesure la prouesse humaine que représente ces mois passés dans l’ISS. Partir autant de temps avec des personnes de cultures si différentes que vous n’avez pas choisi. Mais, surtout, six années d’interminable attente qui précède le départ.

Sans oublier tous les désagréments physiques qu’un tel voyage entraîne : difficulté de s’alimenter sans en mettre partout, les flatulences, la sueur, le vomis… Une façon d’alléger un propos qui pourrait être technique. Heureusement, Thomas Pesquet a le sens de l’humour : « Je suis sérieux dans ce que je fais, mais j’essaye de ne pas me prendre au sérieux » explique cette tête bien faite qui, enfant, lisait Valérian, et Lucky Luke.

Détail d'une planche de "Dans la combi de Thomas Pesquet" / Marion Montaigne/Dargaud

Avec son dessin simple et expressif, Marion Montaigne (Tu mourras moins bête, Bizarrama, …) réussit le tour de force de nous rendre humaine et amusante, une aventure avant tout scientifique et technique.

Incarné, l’astronaute, que la dessinatrice a rencontré via un commentaire que Thomas Pesquet avait posté sur le site du Professeur Moustache (le pseudonyme de Marion Montaigne), gagne en relief. Le spationaute a eu l'intelligence de laisser toute liberté à l'auteure, qui n'a pas hésité à se moquer (gentiment) de lui. Un livre foisonnant, dense, instructif. Et drôle !

La Leçon de dessin de Marion Montaigne

Comment j’ai dessiné Dans la Combi de Thomas Pesquet,

Dans la combi de Thomas Pesquet de Marion Montaigne est publié chez Dargaud

Planches de "Dans la combi de Thomas Pesquet" sur les sélections des futurs astronautes / Marion Montaigne/Dargaud

A venir

Au Festival International de la BD d’Angoulême : "Marion Montaigne ramène sa science". Une exposition sur cette magnifique auteure de BD qui, grâce à son regard incroyable, réussit depuis 10 ans à nous faire rire et nous instruire sur des sujets scientifique - ce qui n’était pas gagné !

A lire aussi

Premier pas de Victor Lejeune chez Atrabile : une bd muette, sobre en noir et blanc qui raconte l'envoi de Ham, chimpanzé dans l'espace dans les années 1960. Superbe et sensible, un autre parcours spatial.