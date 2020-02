C'était un rendez-vous incontournable de la matinale. Chaque vendredi nous suivions Vincent Josse dans la bibliothèque, le plus souvent, mais parfois aussi la discothèque d'une personnalité.

Claire Bretécher dans son atelier © Getty

L'auteur d'Agrippine et des Frustrés est un sacré personnage, confie Vincent Josse : des yeux bleus sublimes et du caractère. Parler de ses livres ou de ses disques ne l'inspirait guère : "Mes livres, mais je vais vous en dire quoi ? Vous les résumer, c'est tout."

Et puis finalement, après un ou deux Coca Light, elle s'est laissé apprivoiser et a emmené Vincent dans son atelier. Sur sa terrasse ou derrière ses planches, elle accumule des tonnes de disques pour l'inspirer quand elle dessine. Un tas informe de CD qu'on s'est amusés à rendre encore plus anarchique.

J'ai sois disant des trucs rangés dans des étagères, mais je ne vais jamais voir parce que ce qui est intéressant, c'est de tomber sur des nouveaux trucs

Et voilà le travail mis en ordre et en ondes par Marie Mérier.