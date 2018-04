C'est la série télé française la plus exportée au monde. L’œuvre d'Eric Rochant, avec Mathieu Kassovitz sur le renseignements français,est en tournage très secret en ce moment à Paris... Alexandra Ackoun a pu y assister et nous emmène sur le plateau.

Le tournage du Bureau des Légendes a repris pour une quatrième saison © Stéphanie Branchu / Top the Oligarchs Productions / Canal+

Un immeuble de l'est parisien... De l'extérieur impossible ,de savoir ce qui s'y trame, aucune mention nulle part du Bureau des Légendes. Le nom de la série a été remplacé par un nom de code pour éloigner les curieux. En haut d'une cage d'escalier taguée, un immense loft : on oublie Paris, nous sommes censés être à Moscou.

► Écoutez le reportage d'Alexandra Ackoun

Cyberguerre, influence Russe, intelligence artificielle : tels sont les thèmes de cette nouvelle saison. Des sujets qui une fois de plus, et c'est la force de la série, collent à l'actualité. Et passionnent Eric Rochant : "On n'est pas conscient de l'importance aujourd'hui des combats et de la lutte cyber, qui nous est complètement cachée. Ils monopolisent tous les gens qui sont dans la partie : services de renseignements, armées, politiques... _Je ne savais pas ce qu'était l'intelligence artificielle, je m'y suis beaucoup intéressé, j'ai même suivi des cours sur Internet_, ne serait-ce que pour comprendre ce que c'est. C'est fascinant. Un peu inquiétant, bien sûr, mais c'est notre avenir... Enfin, notre présent."

Eric Rochant et Mathieu Kassovitz sur le tournage / Stéphanie Branchu / Top the Oligarchs Productions / Canal+

Ambiance studieuse sur le plateau... Un peu trop-même pour Mathieu Kassovitz, qui ironise : "Ils pensent tous qu'ils sont à la DGSE, ils ont pas le droit de parler, ils ont pas le droit de sourire... C'est horrible !"

"Pas le temps de tâtonner !"

Installé devant deux moniteurs, Eric Rochant, ultra concentré, suis le rendu de la scène à l'image... Il faut avancer et vite. Le tournage d'une série est une course contre la montre. "Le principe même de tournage d'une série, c'est qu'on n'a pas le temps de tâtonner, ni de chercher sur le tournage", explique le réalisateur. "Ce qu'on fait aujourd'hui, on l'a répété il y a une semaine. On sait à peu près où on va, on connait les places. C'est 11 jours par épisode, et comme on ne veut pas faire de concession sur la qualité, on est dans un état de tension permanent. Il faut tout faire, tout faire bien et tout faire dans les temps."

Chaque épisode représente 11 jours de travail / Stéphanie Branchu / Top the Oligarchs Productions / Canal+

D'autant qu'en parallèle, le réalisateur travaille déjà à l'écriture de la saison 5. Alors on s'éclipse sur la pointe des pieds : le résultat, on le verra sur Canal+ à la rentrée. On y découvrira d'ailleurs un petit nouveau dans la bande du Bureau des Légendes : le comédien Mathieu Amalric.