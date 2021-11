Voici les plus beaux moments de Boomerang cette semaine : la comédienne Catherine Deneuve, l'écrivaine Céline Minard, l'acteur Yvan Attal et le pianiste Lang Lang étaient au micro d'Augustin Trapenard.

"Dans tous les livres, on parle pour construire une autre réalité possible" - Céline Minard dans Boomerang © Getty / Juana Mari Moya

On ne quitte pas Novembre sans avoir réécouté les meilleurs instants d'émotion de Boomerang de la semaine. Ne manquez pas le mix de Géro Imbert :

13 min Le best-of de Boomerang du vendredi 26 novembre 2021 Par Géro Imbert

Catherine Deneuve

Avec "De son vivant", où elle partage l'affiche avec Benoît Magimel, elle signe sa troisième collaboration avec Emmanuelle Bercot. Au micro d'Augustin Trapenard, elle s'est confiée sur son sens du partage, sa manière de vivre la vie de comédien, son rapport à l’amour :

CD : "J'ai commencé à voir du cinéma assez jeune, c'était quelque chose de très répandu.

Au cinéma, le silence n'est pas un silence total. Ce n'est pas une absence. C'est un vide. Ce n'est pas un creux. C'est un plein qu'on sent mais qu'on n'entend pas. Il faut être très concentré.

Céline Minard

L'écrivaine lauréate du Prix du livre Inter en 2014 pour "Faillir être flinguée" sortait cet été son nouveau livre "Plasmas". Elle est venue partager sa conception de l'écriture, son rapport entre la pensée et le corps, son sens de la langue et de la littérature. Réécoutez son entretien dans Boomerang.

CM : "Dans tous les livres, on parle pour construire une autre réalité possible. Ça me semblait très urgent de développer des espaces hybrides, étranges, mais qui restaient des espaces respirables. À chaque fois, c'est une immersion avec une petite inversion de regard mais on est plongé dans une matière […]

📖 CARTE BLANCHE - "Les 4 éléments de la nature" selon Céline Minard

Yvan Attal

Avec Les choses humaines, Yvan Attal adapte au cinéma le roman éponyme Karine Tuil où il dirige dans le même film sa compagne Charlotte Gainsbourg et son fils, Ben Attal. Le cinéaste s'est exprimé sur la vision qu'il a de la comédie et ce que représente pour lui de filmer la parole et le pouvoir des mots au cinéma. Yvan Attal était dans Boomerang :

YA : "Des fois, jeune, je voyais des films qui ne s'adressaient pas du tout à moi parce qu'entre entre 7 et 12 ans, tous les samedis après-midi, je regardais le film de la semaine […]

On a envie de vérité, avec un acteur. On n'a pas simplement envie d'être juste. On a envie du moment où la chose va être vraiment vivante devant la caméra, ce moment qu'on va pouvoir filmer. C'est pour ça que je suis passé derrière la caméra parce que j'avais du mal à faire l'acteur".

Lang Lang

On se souvient de son dernier album "Piano Book" (2019), disque de musique classique le plus vendu au monde. Avant de transcender l’auditorium de Radio France, il est venu s'accorder dans le studio de Boomerang et nous confier son histoire d'amour avec l'art du piano et comment la musique classique a changé sa vie. Lang Lang était au micro d'Augustin Trapenard :

LL : "Quand j'étais enfant j'écoutais la radio chinoise de musique classique, deux heures le matin et deux heures en fin de soirée. J'ai entendu beaucoup de belles mélodies, beaucoup de musique pour piano et aussi des symphonies de Beethoven. Tout le répertoire standard […]

Le piano raconte toujours une histoire.

En tant que pianiste, nous devons en quelque sorte les liens entre le récit et les notes de musique. Je le sens. Je ne parle pas avec des mots, mais mon cœur s'exprime. Je sens l'humeur, les intrigues, les changements harmoniques. Nous dessinons simplement une image avec le piano".

🎧 CARTE BLANCHE - Lang Lang reprend un grand classique : "La lettre à Élise" ou "Für Elise" de Ludwig Van Beethoven.

🎧 SUIVRE - Boomerang : Tous les entretiens d'Augustin Trapenard, du lundi au vendredi à 9h05

