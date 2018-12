View this post on Instagram

When your gift is taken as a vandalism act. Then erased, just before the opening. Thank you @collectionsocietegenerale . This work no longer exists in this show.