Bret Easton Ellis, Angélique Kidjo, Lolita Pille, Kiki Picasso et Jeanne Mas : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Danser, c'est la meilleure des thérapies © Getty / Jose Luis Pelaez Inc

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

13 min Le besto de Boomerang (10 mai 2019) Par France Inter

Lundi 6 mai : Bret Easton Ellis

C’est l’un des plus grands auteurs américains. On lui doit American Psycho, Glamorama ou encore Lunark Park. Dans White, son nouveau livre de non fiction, Bret Easton Ellis passe au crible de son impitoyable plume, pays et époque. Souvent provocant, parfois clairvoyant.

La vie va vous faire trébucher si vous la prenez trop au sérieux

📖 LIRE | Un extrait de White est à feuilleter ici

🎧 ECOUTER | l’intégralité de Boomerang avec Bret Easton Ellis

Mardi 7 mai : Angélique Kidjo

Elle est l’une des plus grandes voix du continent africain. Née au Bénin, Angélique Kidjo croule sous les Grammy Awards et les invitations à venir se produire devant les puissants du monde entier et avec les plus grands.

Quand on n'a pas connu la douleur, on ne peut pas chanter l'amour

🎧 ECOUTER | l’intégralité de Boomerang avec Angélique Kidjo

Mercredi 8 mai : Lolita Pille

Elle est romancière. Son premier roman, Hell, paru en 2002, l’a propulsée sur le devant de la scène médiatique et littéraire. Après onze ans de silence, Lolita Pille revient avec Eléna et les joueuses.

Quand on écrit, on est empli de la puissance de la négation du moi. On ressent quelque chose d'autre que l'égoïsme

📖 LIRE | Un extrait de Eléna et les joueuses est à feuilleter ici

🎧 ECOUTER | l’intégralité de Boomerang avec Lolita Pille

Jeudi 9 mai : Kiki Picasso

Il est l’un des grands noms de ce qu’on appelle la contre culture. Graphiste, peintre, vidéaste, c’est à la fin des années 1970 avec son collectif Bazooka, que Kiki Picasso a commencé à marquer le monde de l’art de son empreinte. Toujours à la limite de la provocation.

La laideur est une forme de beauté

🎧 ECOUTER | l’intégralité de Boomerang avec Kiki Picasso

Vendredi 10 mai : Jeanne Mas

Elle a donné le ton, le son et le look des années 1980. Dans Réminiscences, son autobiographie, Jeanne Mas revient sur les évolutions heureuses ou malheureuses, les succès et les déconvenues, les fulgurances et les coups d’éclat.

Danser c'est la meilleure des thérapies

🎧 ECOUTER | l’intégralité de Boomerang avec Jeanne Mas