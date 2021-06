Du samedi 3 juillet au dimanche 29 août, France Inter propose une nouvelle grille pour accompagner votre été. Laurence Bloch, directrice de France Inter, nous la présente.

Laurence Bloch :

"L'été, enfin !

Pendant tous ces mois où nous avons été enfermés, claquemurés, privés du goût des autres, nous avons rêvé d’un été radiophonique comme un feu d’artifice, plein de joie, de découvertes, de curiosité, de passion et de ferveur.

En feuilletant les pages de ce dossier de presse, vous sentirez, je l’espère, ce goût pour la vie et cette envie de gai savoir qui caractérisent toutes celles et ceux qui fabriquent ce programme estival qu’ils soient ou non des « sociétaires » de la chaîne.