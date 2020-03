A la recherche de polars ou de romans, de livres pour ados ou de bandes-dessinées ? Avec France Inter, c'est possible de s'y retrouver grâce à des émissions ou des chroniques littéraires, mais aussi à la venue régulière d'écrivains au micro de la station. Laissez-vous guider.

Lire des livres, écouter des livres, écouter leurs auteurs... © Getty / Nattapong Wongloungud / EyeEm

Des chef-d ’œuvres de la littérature lus par Guillaume Gallienne

Si, plutôt que de lire, vous écoutiez des livres ? Le comédien Guillaume Gallienne a lu pendant des années de sa voix suave dans l'émission "Ca peut pas faire de mal" des extraits de classiques de Don Quichotte de Cervantes, à Ulysse de James Joyce, en passant par Les Métamorphoses d’Ovide, ou Le Diable au corps de Raymond Radiguet… Toute la fine fleur des Lettres y est passée !

ECOUTER | Ca peut pas faire de mal

Des cartes blanches

Dans leur carte blanche, les artistes lisent souvent de grands textes littéraire : Vincent Lindon a lu le célèbre texte de la réception du Prix Nobel d'Albert Camus en 1957 à Stockholm, Jean-Marie Gustave Le Clézio a lu une longue lettre "Comment pouvons-nous les renvoyer à la mort ?", son vibrant plaidoyer pour les migrants. Alain Souchon a récité La Lorelei, le poème d'Appolinaire... Augustin Trapenard (Boomerang) a, lui, lu À ceux qui viendront après nous" de Bertolt Brecht. Et, le lendemain de l'incendie de Notre-Dame, un extrait de Je crois à la mémoire des pierres, l'hommage de Sylvain Tesson à la cathédrale de Paris.

Des invités littéraires

JMG Le Glézio, Virginie Despentes, Sylvain Tesson, Pierre Lemaitre, Christian Bobin, Leila Slimani, Véronique Ovaldé, ou Amélie Nothomb… Tous ont été reçus dans les émissions de France Inter. Vous pouvez les réécouter en cherchant par le nom d’un auteur qui vous intéresse couplé avec France Inter dans votre moteur de recherche. Vous risquez de tomber sur une édition de Boomerang, de La Librairie francophone, de L’Heure bleue, ou de L’Humeur vagabonde qui donnent à écouter de très beaux interviews au long cours.

De la littérature francophone, étrangère, des romans, de la poésie ou des polars

Si vous avez lu tous les livres d’Erik Orsenna, ou êtes plutôt amateur de littérature française, vous trouverez votre bonheur ici. Tandis que si vous êtes avide de découvertes d’auteurs étrangers, ce sera plutôt là

Tonino Benaquista, Jo Nesbo, Don Wislow, Arnaldur Idridasson… On peut faire sa liste de polars à acheter dès la fin du confinement en écoutant ici. Sans oublier la réécoute de deux émissions consacrées au genre :

Tous les livres dont on parle sur France Inter sont à retrouver ici. Dont les romans, et la poésie.

Des émissions littéraires :

France Inter diffuse quelques émissions littéraires :

Pour les jeunes

Faire lire un ado : mission impossible ? On commence par écouter les conseils d’Ali Rebeihi dans l’émission Grand bien vous fasse pour inciter un jeune à prendre un livre :

On lit les pages issues des émissions comme : Six bonnes raisons de lire Balzac, ou Et si on en profitait pour (re)lire Proust ? pour convaincre votre progéniture de se plonger dans les classiques.

Pour ceux qui passent le bac de français, on a pensé à tout :

Pour ceux qui ne savent pas quoi lire, les jeunes ont leur propre libraire qui les conseille dans l'émission La Bibliothèque des ados

Camus, Sagan... Il existe de multiples adaptations de chefs-d’œuvres littéraires en bande dessinée. Un bon moyen pour rendre la lecture accessible.

Tous les livres jeunesse dont parle France Inter sont ici.

Pour les encore plus jeunes :

S"endormir avec une histoire... Une série de très jolis contes audio pour les 5-7 ans, imaginés et racontés par de nombreux auteurs tels que Chloé Delaume, Katherine Pancol, Zep, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou… C'est le podcast Une histoire... Et Oli

Un générique inimitable, des bruitages fantastiques au service de livres merveilleux pour les enfants, c'est L’as-tu lu mon p'tit loup, l’émission de Denis Cheissoux qui donne ses joyeux conseils de lectures depuis plus de 30 ans.

Des auteurs de littérature jeunesse sont régulièrement invités dans des émissions : Susie Morgenstern, Pénélope Bagieu, Pef, Bernadette Depres (Tom Tom et Nana), Rebecca Dautremer…

De la bande dessinée

Bastien Vivès, Joann Sfar, Pénélope Bagieu, Lewis Trondheim... Des auteurs de BD sont régulièrement invités dans les émissions (Popopop, Boomerang, L'Heure bleue...), et le 9e art dispose de sa chronique, Bulles de BD par Laetitia Gayet.

=> Chroniques, critiques, actualités, sélections... Toute la BD sur France Inter ici

France Inter diffuse aussi des vidéos de leçon de dessin "Comment j'ai dessiné..." dans lesquelles les dessinateurs livrent les clefs de leur art :

=> LIRE | Bande dessinée : Que lire au temps du coronavirus ? Dix BD (et plus) pour tenir un confinement

Aller loin