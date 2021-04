Patrick Juvet est mort ce jeudi, a annoncé son agent. Il avait 70 ans. Vedette de la variété puis du disco dans les années 70 et au début des années 80, Patrick Juvet a su, dans ses albums, convoquer des artistes de tous horizons, de Daniel Balavoine à Jean-Michel Jarre.

De la variété au disco en passant par le glam-rock, Patrick Juvet a eu plusieurs visages tout au long de sa carrière © AFP / LECOEUVRE PHOTOTHEQUE / Collection ChristopheL

Patrick Juvet est mort ce jeudi, à l'âge de 70 ans, a annoncé son agent. Né en Suisse, à Montreux, en 1950, le chanteur, auteur de tubes disco comme "Où sont les femmes" ou "I love America". Le corps de l'artiste a été retrouvé sans vie à son domicile barcelonais. Les causes du décès n'ont pas encore été établies. "Je l'avais eu au téléphone il y a trois jours, je l'avais trouvé bien", a expliqué son agent Yann Ydoux.

Au début de sa carrière, ce n'est pas comme chanteur, mais comme mannequin, que Patrick Juvet avait commencé à travailler, en Allemagne. Mais en 1971, il quitte Düsseldorf pour pour Paris, où il signe avec Eddy Barclay pour la production de ses premiers disques. Après un coup d'essai avec Romantiques pas morts en 1971, c'est La Musica, en 1971, qui est son premier succès, vendu à plus de 300 000 exemplaires.

La première carrière de Juvet est purement de l'ordre de la variété, dans un courant qui suit les yé-yé. Auteur et compositeur, il signe la musique de l'un des plus gros succès de Claude François, Le Lundi au Soleil en 1972, et sort de son côté un titre de la même trempe, Rappelle-toi minette. La même année, il représente la Suisse à l'Eurovision, avec la chanson Je vais me marier, Marie.

Le virage glam-rock et lancement de Daniel Balavoine

Le premier virage de la carrière de Patrick Juvet, c'est au milieu des années 70, quand le chanteur s'intéresse au glam rock porté dans le monde anglophone par David Bowie ou Alice Cooper. Il arrive sur scène accoutré comme le premier, en Ziggy Stardust, et reprend une chanson du deuxième : sous la plume de Boris Bergman (qui écrira ensuite les premiers succès d'Alain Bashung), Only women bleed devient J'ai peur de la nuit.

Pendant cette période, le chanteur compte parmi ces choristes un jeune artiste nommé Daniel Balavoine : conquis par sa voix, il lui propose une collaboration inédite, en lui offrant une place dans son album Chrysalide en 1974, qu'ils co-écrivent ensemble. La première fois que le public français entend la voix de Balavoine sur un 33 tours, c'est sur le titre Couleurs d'automne, sur un album de Patrick Juvet.

L'explosion disco avant la fin du succès

En 1977, l'album Paris by night marque le virage disco de Patrick Juvet. Là encore, il travaille avec un autre artiste : Jean-Michel Jarre. Leur collaboration a commencé dès l'année précédente avec l'album Mort ou vif, enregistré en partie aux États-Unis, avec Klaus Voorman, bassiste de John Lennon, en studio, et Ray Parker Jr, qui enregistrera plus tard Ghostbusters.

C'est aussi Jean-Michel Jarre qui produit cet album disco enregistré aux États-Unis dans une ambiance de fête et de débauche : "Juvet étendu dans le studio, il fallait le réveiller pour qu'il chante, et comme il y parvenait de plus en plus difficilement, je devais trafiquer sa voix, d'où son timbre si particulier sur l'album", raconte le musicien électro dans son autobiographie. De cet album sort malgré tout l'un des plus grands tubes, Où sont les femmes, six minutes de pure disco en français.

Parti s'installer aux États-Unis, il travaille avec les producteurs français Henri Belolo et Jacques Morali, qui s'occupent alors d'un autre groupe disco, les Village People. C'est le leader de ce groupe qui co-écrit le deuxième grand succès disco de Patrick Juvet : I Love America. Avec Lady Night, ce sont ses derniers succès. La suite, pour Patrick Juvet, est une longue traversée du désert marquée par les addictions.

Entre 1982 et 1991, il ne publie aucun album. Son retour, il l'essaie avec l'album Solitudes, dont la chanson-titre est écrite par Françoise Hardy. C'est un nouvel échec commercial. Si certains remix de ses titres fonctionnent, il n'avait plus sorti d'album et n'était remonté sur scène qu'à la fin des années 2000 à l'occasion des tournées Âge Tendre et Têtes de Bois.