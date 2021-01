Tournages interrompus, productions ralenties, le calendrier des séries comme celui des sorties cinéma est bousculé. Les retards s'accumulent obligeant les plates-formes de streaming à revoir leur calendrier de sorties. Voici les rendez-vous les plus attendus pour 2021. Attention ça commence vite et fort.

Omar Sy incarne Arsène Lupin, le gentleman cambrioleur dans la série "Lupin" sur Netflix. A voir en 2021. © Emmanuel Guimier / Netflix

Que nous réservent les plates-formes de streaming comme suites des séries qui ont accompagné les longues soirées de confinement ou de couvre-feu ? Malgré les difficultés de mises en production, Disney , Amazon, Prime, Netflix et les chaines de télévision promettent des rendez-vous intéressants pour les fans de séries. On en a choisi quelques-uns, sans exhaustivité aucune.

Lupin, Gomorra, et la sorcière rouge de Marvel

Commençons par la série qui sort le 8 janvier sur Netflix, inspirée du héros de Maurice Leblanc, Arsène Lupin. La série, Lupin, avec Omar Sy dans le rôle principal, séduira-t-elle le public francophone au-delà des fans habituels du gentleman cambrioleur ? Ici, il veut rendre justice à son père. Netflix a choisi le réalisateur de Dark Crystal pour les trois premiers épisodes : Louis Leterrier.

Le 15 janvier commence aussi sur Disney la série Wanda Vision. Wanda Maximof est la sorcière rouge de l'univers des comics Marvel, et Vision, également issu du même univers. La veuve Wanda imagine une cité parfaite, où tout répond à sa vision du monde.

La saison 5 de Gomorra commencera quant à elle le 21 janvier. C'est l'adaptation du livre de Roberto Saviano et cette dernière saison s'annonce crépusculaire. Pour tout dire, ce pourrait être la dernière salve de ces combats sanglants entre mafieux napolitains.

Strangers Things tout de suite, The Mandalorian plus tard

On l'attendait pour le début de 2021, mais la saison 4 de Strangers Things est en retard. La production n'en dit pas plus, ne donne pas de date précise. Elle a communiqué sur de nouveaux personnages incarnés par Robert Englund, habitué des films d'horreur des années 80, Tom Wlaschiha, entre autres, vu dans Game of Thrones, Jamie Campbell Bower, dernièrement vu dans Les Animaux fantastiques de David Yates. Que les fans se rassurent, les scénaristes ont déjà écrit la saison 5.

En revanche, soyez patients si vous êtes fans de The Mandalorian, car la saison 3 est désormais prévue sur Disney pour décembre 2021 si l'on en croit Lucasfilm. La pré-production devrait démarrer ce mois-ci. La série de John Favreau est conçue dans l'univers de Star Wars et ravit les fans de l'épisode IV de la saga de Georges Lucas, Le Retour du Jedi.

Du rap, du sexe, de l'aventure, peut-être

Pas de date précisée pour la saison 2 de Validé sur Canal , mais on ne voit pas ce qui empêcherait une sortie en 2021 alors que le tournage vient de se terminer. Pour mémoire, Validé est la première série entièrement consacrée à l'univers du rap et de ses protagonistes.

Sur Netflix, les séries Elite et Sex Education, font partie des productions ralenties, et donc aux dates de sorties incertaines, qui sont prévues courant 2021, promet la plate-forme.

Quant à l'obsessionnel Pen Badgley de la série You, lui-aussi, avec toute la tribu de la série, est resté coincé dans le vortex de la pandémie. Le tournage d'une saison a bien commencé cet automne, mais devrait courir jusqu'en avril, l'estimation de la date de sortie est donc pour la fin de l'année, au mieux.

La série pour jeunes adultes The Wilds, proposée sur Prime, a rencontré son public, et dès le lancement de la première saison cet hiver, la plate-forme a annoncé la suite. Mais aucune date ni bande-annonce en vue. Espérons que les adolescentes n'aient pas vraiment été oubliées sur une île déserte.

Ces séries mourront en 2021

Elles vivront leurs derniers instants en 2021. Oui, les séries meurent aussi, avant de devenir des madeleines pour nostalgiques addict, mais ça, c'est pour 2040.

Signalons donc que Ozark, l'une des séries emblématiques de Netflix, se terminera à l'issue d'une quatrième saison. Si dans l'étrange famille Byrde, l'actrice Laura Linney a déjà dévoilé la mort de Wendy, la question est de savoir comment la tribu qui s'était fait la malle avec le pactole d'un cartel de la drogue sud-américain, arrivera à cette fin. La saison 4 sera donc la fin des ennuis pour les Byrde et certains les regrettent déjà.

La deuxième partie de la saison 5 de Lucifer est attendue début 2021 et la saison 6 en suivant. La série ressuscitée par Netflix après une piètre carrière sur les réseaux américains, finit de renaître de ses cendres. Le séduisant démon de Los Angeles devrait donc signer ses derniers effets cette année, et notamment fonder une famille !

Last but not least, ce serait aussi la dernière saison de La Casa de Papel. L'équipe des salopettes rouges arriverait au bout de ses aventures à l'issue de cette saison 5. Les derniers épisodes ont commencé à être tournés cet été, donc les fans espèrent les découvrir l'été prochain.

Sur Netflix on devrait, enfin, dire au revoir au superhéros Black Lightning et à Supergirl, la cousine de Superman.

Miss Marvel , streaming soon

"Bientôt", "soon", il faut s'y faire, et s'habituer à lire ces mentions sur des séries dont on entend parler depuis longtemps, et qui ne cessent d'être "très prochainement sur nos écrans". C'est le cas de Miss Marvel, première héroïne musulmane de l'univers Marvel, et série tournée à Atlanta cet automne. Kamala Khan y est incarnée par la jeune actrice d'origine pakistanaise Iman Vellani. Les aventures de cette adolescente, qui va se voir dotée de superpouvoirs, serait annoncée pour fin 2021, alors que certains ne l'attendaient pas avant 2022. Comme quoi, certaines séries peuvent même arriver en avance.

Quant aux Peaky Blinders, il semblerait que la saison 6 soit remise à vraiment plus tard, c'est-à-dire à 2022. Le tournage a dû être repoussé dès le premier confinement. Or la saison 6 nécessite six mois de tournage et six de post-production. En supposant que le tournage commence en ce début d'année, on est certain de ne pas retrouver les Peaky Blinders avant 2022. Dans cette série, les personnages évoluent à Birmingham au tout début du XXe siècle. Faut-il rappeler que le gouvernement britannique a décidé de reconfiner le sud de l'Angleterre il y a une semaine, et repoussé la rentrée scolaire ?