Elle va devenir la première femme noire à entrer au Panthéon. La cérémonie en l’honneur de la résistante et artiste franco-américaine Joséphine Baker se déroule ce mardi 30 novembre à Paris.

Joséphine Baker, surnommée Black Venus, pose, le 23 septembre 1951, dans une robe de soirée Balmain. © AFP / *

Le cercueil de Joséphine Baker sera entreposé au côté de celui de Maurice Genevoix, près du caveau où reposent Jean Moulin, Simone Veil ou encore André Malreaux. L’artiste franco-américaine sera panthéonisée ce mardi à Paris. Femme noire symbole de la lutte pour l’égalité, cette icône des Années folles, ancienne résistante arrivée en France avant ses 20 ans, est tombée amoureuse de son pays d’adoption. "J'ai deux amours" chantait Joséphine Baker pour déclarer sa flamme à Paris et à la France.

Des sifflets et des hourras pour sa première scène parisienne

Tout débute en 1925 quand elle quitte l’Amérique à 19 ans. Née à Saint-Louis dans le Missouri, elle grandit dans des taudis, sa mère la place dans des maisons où elle est exploitée, maltraitée. Mais elle découvre le théâtre, les cabarets et sa vocation devient évidente : se produire sur scène, faire rire et rêver les spectateurs.

Elle n’a pas d’hésitation quand elle se fait repérer par Caroline Dudley, venue à New York recruter des artistes noires pour une revue à Paris. Elle embarque sur le Berengaria, un navire transatlantique. Son fils Jean-Claude Bouillon-Baker nous raconte qu’elle confia un jour :

C’est lorsque j’ai vu disparaître la statue de la Liberté, que je n’ai plus eu peur.

Le spectacle la "Revue Nègre" est un nouveau scandale en pleine Années folles : des artistes noirs, du jazz, Joséphine quasi nue. Le public est partagé. Elle confesse quelques années après dans un français encore fragile : "Mon premier soir je ne savais pas si j’avais du succès ou pas, parce que ceux qui sifflaient, j’avais cru que c’était du succès, et après j’ai compris que c’était une catastrophe. Ceux qui criaient bravo, c’étaient des jeunes, parce qu’ils trouvaient que c’était un nouveau style."

Mariée, elle devient française

Joséphine devient la mascotte des cubistes, l’égérie de nombreux intellectuels comme Blaise Cendrars, Fernand Léger, Robert Desnos, ou encore Jean Cocteau. Il dira d’elle : "C’était un oiseau, une trompette mystérieuse, un ange de l’apocalypse. (…) On n'était pas habitué à voir une chanteuse de cette extraordinaire couleur, de cette grâce, une femme aussi svelte et aussi forte et aussi fragile. Et peu à peu en connaissant Joséphine, j’ai compris la raison de ses triomphes. C’est le cœur.”

Le coup de foudre se confirme entre Joséphine et le public français, quand elle se produit ensuite aux Folies Bergères et au Casino de Paris. En 1937, elle épouse Jean Lion et obtient la nationalité française. Le mariage ne dure pas, mais Joséphine ne conçoit plus sa vie ailleurs qu’en France.

Lors d'une représentation aux Folies Bergères à Paris en févirer 1949. © AFP / *

Une admiration sans borne pour de Gaulle

En 1939, la Seconde Guerre mondiale éclate et elle veut s’engager immédiatement dans la Résistance. Si elle restera assez pudique sur ses actions, Jacques Abtey, son agent de liaison qui se fera passer pour son agent artistique, les racontera dans ses mémoires. Au gré de ses tournées et concerts, elle glane des informations parmi les puissants et les ambassadeurs, et le soir à l’hôtel, elle les retranscrit avec Jacques Abtey à l’encre sympathique sur les partitions de musique.

Elle agrafe des rapports et des plans des positions alliées et adverses dans ses robes de scène. Son admiration pour le général de Gaulle est sans borne. Elle le rencontrera en 1943 à Casablanca, où il lui offrira une petite croix de Lorraine en or, émotion immense de Joséphine. En 1944, elle s’engage dans l’armée et devient le "sous-lieutenant Baker". En août 1961, le général Valin, héros de la résistance, débarque en hélicoptère au château des Milandes pour lui remettre la Légion d’Honneur.

Des enfants adoptés dans le monde entier

Joséphine Baker est tombée sous le charme d’un château en Dordogne dans les années 1930, les "Mirandes", qu’elle rebaptise avec son accent américain les "Milandes". Après la guerre, elle l’achète avec son mari Jo Bouillon, et comme elle ne peut plus avoir d’enfants, elle décide d’en faire le berceau de sa tribu “arc-en-ciel". Au gré de ses tournées mondiales, elle adopte des enfants de tous les continents, de toutes les couleurs de peau, et comme elle ne fait jamais rien dans la mesure, elle finit par en ramener douze, de Finlande, du Japon, de Colombie, etc.

Nous avons voulu surtout adopter des enfants de toutes les races, de toutes les couleurs et de toutes les religions, comme symbole de la vraie démocratie pour prouver que les enfants, malgré leur religion, leur race et leur colère, pouvaient vivre ensemble en harmonie.

Le château des Milandes, à Castelnaud-la-Chapelle, en Dordogne. © AFP / Philippe Lopez

Un château quitté de force

Pour payer les traites des Milandes, Joséphine accepte de repartir en tournée, et aux Etats-Unis, avec une condition inédite dans son contrat : "Il est entendu que les clients seront admis sans considération de leur race, couleur ou religion."

Joséphine s’engage activement dans le combat pour les droits civiques aux Etats-Unis, elle participe à la marche de 1963 en uniforme de la France Libre, où elle assistera au discours de Martin Luther King. Quand le président Lyndon Johnson abolit les discriminations sur le droit de vote en 1965, elle est interrogée par la télévision française pour réclamer que toutes les lois discriminatoires soient abolies.

Pendant ce temps, les dettes s’accumulent aux Milandes. Les huissiers menacent. Le sort de Joséphine et de sa tribu arc-en-ciel émeut le pays. Le 4 juin 1964, Brigitte Bardot s’invite à la télévision pour lancer un appel à la générosité : "Je trouve personnellement que c’est bouleversant et que nous devons tous faire quelque chose pour elle. Parce que j’estime que cette femme a eu beaucoup de courage dans sa vie et elle a toujours été généreuse.” Répondront à cet appel des anonymes mais aussi François Mauriac, Marcel Dassault, Bruno Coquatrix, Yvonne de Gaulle ou encore des ministres du gouvernement.

Grace de Monaco lui vient en aide

Mais ce n'est pas suffisant. En 1968, les Milandes sont vendus aux enchères. Joséphine est jetée dehors, de force. L’image de cette vieille dame de 62 ans, en robe de chambre, sur le perron de sa maison, fera le tour du monde. Elle émouvra la princesse Grace de Monaco, qui la recueille et lui trouve une villa pour toute la famille. C’est dans la principauté que Joséphine sera d’ailleurs inhumée.

Mais malgré cette ultime blessure, quand on demande à son fils Jean-Claude Bouillon Baker si elle fut plus française qu’américaine, il répond sans hésiter : "Oui ! Elle adorait la France, elle adorait les Milandes. Comme elle disait, “j’avale, je mange, je respire tous les jours un peu de cette terre, la France a fait de moi ce que je suis. Elle peut me demander ce qu’elle veut.” D’ailleurs il y a une lettre d’elle très belle où elle signe en 1938 “une fille de France”. Ce qui veut tout dire."