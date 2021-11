Joséphine Baker va entrer au Panthéon mardi, 46 ans après sa mort. La décision a été annoncée en août après une campagne éclair en faveur de sa panthéonisation. Comment le choix s'est-il imposé à Emmanuel Macron ? Retour sur l'histoire d'une opération couronnée de succès pour le comité qui a lancé cette campagne.

Après une campagne lancée en mai 2021, Joséphine Baker verra donc un cénotaphe érigé au Panthéon pour honorer sa mémoire. La date du 30 novembre correspond à la date de sa naturalisation française par le biais de son mariage avec Jean Lion, car Joséphine, est née américaine, mais elle l’a assez dit, elle s’est battue pour la France, parce que la France lui a permis de réaliser ses rêves.

L’histoire montre que ce ne se sont pas les pétitions ou les tribunes qui suffisent à "panthéoniser" quelqu’un. Pour que ce genre d’évènement se produisent, il faut le soutien de la famille, une résonance avec l’opinion publique, mais in fine la décision revient seul au chef de l’Etat.

Un ballon d'essai en 2013 lancé par Régis Debray

La panthéonisation, certains proches et fans de Joséphine Baker y pensaient depuis 2013. Mais il ne suffit pas d'y penser, ni même d'argumenter par écrit, pour que ça marche.

Régis Debray, qui avait rencontré Joséphine Baker début 1966 à La Havane, lors de la visite de la chanteuse auprès de Fidel Castro, écrit dans le Monde en décembre 2013, une tribune. Pour lui, "rien ne serait plus dépaysant, moins hypocrite et narcissique, que de hisser cette Américaine naturalisée en 1937, libertaire et gaulliste, croix de guerre et médaille de la Résistance, au cœur de la nation. Elle est à hauteur d'homme" .

C’est une sorte de ballon d’essai, l’intellectuel lance l’idée mais ne fait pas campagne. Les amoureux de Joséphine Baker, les militants antiracistes, ou les représentants de la Licra, auprès de qui elle fut fiévreusement engagée dès 1937, applaudissent l’idée, mais personne d’autre ne reprend vraiment le flambeau.

Par la suite, François Hollande fait entrer au Panthéon en 2014 la fondatrice d'ATD-Quart Monde, Geneviève de Gaulle-Anthonioz (1920-2002), nièce du Général de Gaulle déportée à Ravensbrück, l'ethnologue Germaine Tillion, également déportée (1907-2008), puis engagée en faveur des Algériens, le journaliste Pierre Brossolette (1903-1944), torturé par la Gestapo, et Jean Zay (1904-1944), ministre de l’Éducation nationale du Front populaire, assassiné par la Milice.

Arrivé à l’Elysée en 2017, Emmanuel Macron, lui, fait entrer dans la demeure des illustres, Simone Veil, avec son mari Antoine, en 2018.

Une pétition en 2019

En 2019, l’essayiste Laurent Kupferman, reprend l’idée de Régis Debray et lance une pétition sur change.org, qui recueille plusieurs milliers de signatures. La pétition s’appelle « Osez Joséphine au Panthéon » et recueille plusieurs milliers de signatures, mais la question n’entre pas encore dans les débats du moment.

Pour l’heure, toujours pas de Joséphine à la porte du Panthéon. Place à Maurice Genevoix et ceux de 14, en novembre 2020 (la décision avait été prise par François Hollande) et de surcroît, depuis le mois d’aout de la même année, l’association les Effrontées plaident pour l’entrée de Gisèle Halimi.

Un comité au printemps 2021

Ce n’est qu’au printemps 2021 qu’un comité se constitue avec Laurent Kupferman, Jennifer Guesdon, entrepreneuse, Brian Bouillon Baker, fils de Joséphine, intervenant au nom de ces frères et sœurs, et auteur d’une biographie (éditions du Rocher), et l’historien et académicien Pascal Ory.

Ce sont les quatre solides piliers de cette campagne, comportant en la personne de l’académicien Pascal Ory, "une référence de poids", comme le dit Laurent Kupferman. Très vite des personnalités "connues ou anonymes" précise l’essayiste, "sont venues se rallier à nous avec enthousiasme".

Laurent Ruquier, "déjà en ébullition lors de la première proposition Debray", rappelle Brian Bouillon Baker, Stéphane Bern, proche d’Emmanuel Macron, rallient la cause et la pétition, ainsi que d’autres artistes et intellectuels, comme Laurent Voulzy, Line Renaud, Rachel Khan ou Pascal Brukner.

Une pétition médiatisée

Mais le comité ne sait pas avec certitude si le président de la République voudra se lancer dans ce type d’évènement. Avant une élection présidentielle, le calendrier parait serré, d’autres personnalités font l’objet de campagne d’influence. "J’avoue que j’étais un peu dubitatif" confie l’historien-académicien. "Je pensais qu’il pouvait être d’accord sur le principe, mais pour un prochain mandat éventuellement".

Le 7 mai, veille du 8 mai, date anniversaire de la victoire des Alliés contre l’Allemagne nazie, Laurent Kupferman répond à une interview sur France Musique pour annoncer le lancement d’une campagne en faveur de la panthéonisation. En fait, il relance la pétition de 2019. Baker pourrait-elle rejoindre Simone Veil, Sophie Berthelot, Marie Curie, Geneviève de Gaulle-Anthonioz et Germaine Tillion ? L’article sur le site de France Musique rencontre un vif succès, et de nombreux médias s’emparent de cet engouement.

"Les choses ont vraiment changé à partir d’un article paru sur le site de France Musique, puis celui de France Inter ", explique Laurent Kupferman.

De nombreux médias, français ou anglo-saxons, américains notamment, interrogent la famille et Laurent Kupferman. "Cela a été une première vague d’intérêt qui a renforcé l’idée, fait apparaître les différentes facettes de Joséphine et rappeler tous ses mérites" raconte l’essayiste. "C'était l’occassion de rappeler son rôle d’ambassadrice de la France Libre, de résistante, de fondatrice d’un village-monde, lieu de fraternité humaine", ajoute-t-il, "c’était une femme ordinaire qui a fait des choses extraordinaires".

Nous sommes à un an de la future élection présidentielle, que fera le président de la République, probable candidat à sa succession ?

Mai 2021, le comité invité à l'Elysée

Fin mai, l’Elysée invite le comité, "pour un rendez-vous top secret", explique Brian Bouillon Baker.

"Nous avons eu ce premier entretien à l’Elysée" explique Pascal Ory, au printemps. Ce jour-là le président est à Bruxelles. "C’était une rencontre avec les conseillers d’Emmanuel Macron, puis une visite avec Brigitte Macron, qui a permis à Laurent Kupferman et toute l’équipe de mesurer l’intérêt réel du président pour la star-résistante-militante".

"J’ai compris que le président était un admirateur de ma mère, il a connu ses chansons et ses engagements par sa grand-mère" dit Brian, et "ses états de services au profit de la France Libre et de la résistance, consignée dans un dossier militaire, signe de son courage exceptionnel, ont visiblement pesé". En écoutant les conseillers, les quatre ambassadeurs de Joséphine Baker s'entendent dire qu’Emmanuel Macron est favorable et qu’il les recevra bientôt.

La pétition pour Joséphine recueille 37820 signatures. On pourrait comparer avec la pétition lancée en faveur de l’entrée au Panthéon de Gisèle Halimi, qui a recueilli 35000 signatures. Alors pourquoi Emmanuel Macron choisit-il l’une plutôt que l’autre. Du coté des féministes on comprend que l’engagement de l’avocate des membres du FLN en Algérie semble faire obstacle encore aujourd’hui, mais on se réjouit de la reconnaissance faite à l’artiste Joséphine Baker, comme le signale Marie Guérini, la coordinatrice des journées du Matrimoine, pour qui Joséphine Baker fait partie de notre héritage culturel.

Le 1er juillet, dans une interview au magazine Elle, Emmanuel Macron rend hommage à un certain nombre de femmes qui l'ont inspiré, parmi lesquelles figure Joséphine Baker. Dans la version vidéo postée le 1er juillet le président de la République accorde à Elle, il ne parle pas de son éventuelle panthéonisation mais il décrit Joséphine Baker comme d'une femme qui a eu _"tous les courages et toutes les audaces"_. Pour lui, "elle est assez synthétique de ce qu'est d'être Française, elle qui était Américaine". Il rappelle qu'elle a été résistante, salue "son combat pour l'universalisme, une forme de générosité, une liberté absolue", et conclut-il : "Je trouve qu'elle est impressionnante de modernité et assez inspirante".

Les membres du comité retiennent leur souffle. Va-t-il vraiment le faire et à quelle date ? Ils attendent la rencontre avec le chef de l’État.

"Non seulement le président Macron était favorable, mais il a poussé les feux"

L’invitation arrive fin juillet. Les conseillers d’Emmanuel Macron puis le président lui-même s’entretiennent en petit comité, à savoir le fils de Joséphine, Brian Bouillon Baker, Laurent Kupferman, le chanteur Laurent Voulzy, et le philosophe Pascal Bruckner.

Pascal Brukner remplace Pascal Ory, empêché (le rendez-vous a été déplacé à la dernière minute du 19 au 21 juillet). Mais Pascal Ory écrit au Président en ces termes : "Après Maurice Genevoix et "ceux de 14", Joséphine Baker ferait entrer dans ce temple de la nation une figure réunissant des légitimités qu’on ne retrouve que rarement associées en une seule personne : artiste populaire, patriote française, militante antiraciste, mère adoptive d’une famille arc-en-ciel… "

Dans son courrier, l’historien rappelle aussi ce qu’on a peut-être oublié : "Qui, dans le grand public, sait, par exemple, que lorsque Martin Luther King prononce son fameux discours « I have a dream », l’orateur qui le précède est Joséphine ?"

"Non seulement le président Macron était favorable, mais il a poussé les feux" reconnait Pascal Ory aujourd’hui. "Il a saisi cette idée au vol, car elle répondait surement pour lui à un message qu’il voulait faire passer. Voyant resurgir le nom de Joséphine Baker dans l’actualité, Il a réagi très vite".

"Le président n’a pas choisi ma mère uniquement parce qu’il aimait bien son parcours. C’est pour ses services rendus à la France et parce qu’elle incarne les valeurs républicaines. Ses engagements sont plus que jamais d’actualité. Ma mère n’était pas politicienne, mais elle était humaniste, elle a montré une voie en éduquant des orphelins de nationalités différentes dans le respect des autres, selon un modèle de mixité qu’elle aurait aimé étendre. C'est un combat contre les communautarismes et l'intégrisme." explique Brian Bouillon Baker.

L’été passe et juste avant la rentrée, le 22 août, l’Élysée fait paraitre le communiqué officiel qui annonce la décision du président de la République. Joséphine sera honorée au Panthéon le 30 novembre. Joséphine Baker a ceci de particulier, "c’est qu’elle n’est d’aucun sérail ni courant, elle est populaire, artiste, militante, engagée sans arrière-pensées" poursuit Laurent Kupferman.

Son corps et sa tombe resteront à Monaco, sur demande de la famille, elle aura donc un cénotaphe. Pour Emmanuel Macron il s’agit de célébrer "La liberté, l’émancipation, la France éternelle des Lumières, Une star engagée dans la résistance, inlassable militante de l’antiracisme". Dans le communiqué présidentiel est écrit aussi : "Elle fut de tous les combats qui rassemblent les citoyens de bonne volonté en France et de part le monde".

"C’est très clairement le choix de l’universalisme", souligne Laurent Kupferman, auteur d'un documentaire sur les engagements de la star. " Joséphine Baker incarne la République des possibles. Elle peut nous permettre de rassembler, et nous en avons besoin particulièrement en ce moment".

Le destin de Joséphine ne montre t il pas comment elle a pu s’imposer au-delà des préjugés sexistes ou coloniaux du début du XXe siècle ? Si l’on en croit la petite phrase lâchée par Pascal Bruckner au magazine l’Obs, qui affirme qu’Emmanuel Macron aurait dit "Les wokes français ne vont pas être contents", il est sûr qu’Emmanuel Macron fait un choix politique, et mémoriel, et pose son curseur en faveur d’une France qui célèbre l’universalisme.

"Joséphine Baker est une artiste, Américaine naturalisée Française, aux origines tout à la fois africaine, amérindienne et hispanique, accueillie par la France, qui a servie la France, et honorer une femme partie de rien, au destin extra ordinaire, militante de l’antiracisme, il me semble que c’est ce dont la France a besoin, précisément en ce moment" estime Laurent Kupferman.

"Cette sirène des rues pourrait bien nous aider à dégeler les urnes et les statues, à mettre un peu de turbulence et de soleil dans cette crypte froide et tristement guindée" écrivait Régis Debray, dans sa tribune de 2013. Il parlait des urnes mortuaires, Emmanuel Macron pense peut-être aux urnes de mai. Joséphine, sera la 6e femme, première artiste de spectacle vivant, à être honorée au Panthéon.