Il y a 35 ans, le 13 mars 1985, le premier jeu Super Mario sur consoles sortait : "Super Mario Bros.", sur la mythique NES de Nintendo. Plus de 200 jeux plus tard, l'univers Mario s'est largement étendu. Mais le connaissez-vous bien ? Franceinter.fr vous propose de vous tester avec un quiz.

Des jouets à l'effigie de Mario et Luigi, dans la boutique Nintendo de New-York © AFP / VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

Cette année, Nintendo célèbre les 35 ans de sa mascotte, Super Mario. Né dans un jeu vidéo au début des années 80, il a changé la face du monde du divertissement le 13 septembre 1985 avec la sortie de "Super Mario Bros.", un jeu de plateforme à l'époque révolutionnaire pour une console de salon, la NES.

À partir de ce monde simpliste de plateformes, de blocs et de carapaces, tout un univers autour du plombier à casquette rouge (et de son frère vert Luigi) s'est développé. En 35 ans, l'univers Mario a été au cœur de plus de 200 jeux, avec de nouveaux personnages, des mondes à explorer, des activités diverses et variées (et autant de bonnes occasions de vendre des produits dérivés et autres jouets). Connaissez-vous cet univers sur le bout des doigts ? C'est l'occasion de tester vos connaissances avec ce quiz !