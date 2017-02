Alicia Koplowitz a réuni, via le Grupo Omega Capital, une collection à son image, qui rassemble un nombre important d’oeuvres maîtresses des plus grands artistes.

Amedeo Modigliani - La Rousse au pendentif © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital Ω

Les maîtres anciens et modernes se côtoient dans l'exposition De Zurbarán à Rothko Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital au Musée Jacquemart-André dans un passionnant dialogue à travers les siècles : les sculptures antiques et les tableaux de Zurbarán, Tiepolo, Canaletto, Guardi et Goya voisinent avec les peintures et les dessins de Toulouse-Lautrec, Gauguin, Van Gogh, Picasso, Van Dongen, Modigliani, Schiele, de Staël, Freud, Rothko ou Barceló, mais aussi les sculptures de Giacometti, Bourgeois et Richier...

Francisco de Zurbarán - Vierge à l’Enfant avec saint Jean-Baptiste - © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital Ω

C’est au Musée Jacquemart-André que sera présentée pour la première fois une sélection des plus beaux chefs-d’oeuvre de cette collection unique, dans la demeure d’une autre collectionneuse d’exception : Nélie Jacquemart qui, avec son mari, a constitué un splendide ensemble, aussi varié que l’est aujourd’hui celui réuni par Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital.

Juan Pantoja de la Cruz - Portrait de Doña Ana de Velasco et Girón © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital Ω

L’exposition de la Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital met ainsi à l'honneur l’une des plus grandes collectionneuses de notre époque. Les 52 oeuvres présentées retracent les choix de celle qui parcourt, depuis plus de trente ans, le chemin de l’art et nous invite à partager ses émotions esthétiques. Au-delà de la diversité des techniques, des époques et des styles, les oeuvres de la collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital reflètent une même sensibilité artistique. Elles témoignent d’un goût subtil, mais affirmé et audacieux, souvent tourné vers les portraits féminins. Qu’elle soit modèle ou artiste, créatrice façonnant la matière ou muse inspirante, la femme est au coeur de la plupart des oeuvres qu’a choisies Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital

Kees van Dongen - Femme au grand chapeau © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital Ω

Alicia Koplowitz est une femme d’affaires espagnole, présidente du Grupo Omega Capital, société d’investissement qu’elle a créée en 1998. Elle a également une fondation venant en aide aux enfants et aux personnes atteintes de la sclérose en plaques. En 2006, elle a reçu les insignes de Chevalier de la Légion d’honneur en reconnaissance de sa carrière professionnelle, de son engagement social et de ses relations privilégiées avec la France. Elle est aussi connue pour cette collection d’oeuvres d’art, considérée comme l’une des plus importantes en Europe. Pour elle, l’art est une passion depuis son plus jeune âge et les acquisitions ont jalonné les grandes étapes de son parcours professionnel et personnel.

Miquel Barceló - Lac jaune © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital Ω

Chacune des oeuvres dont j’ai fait l’acquisition a toujours suscité en moi un certain type d’émotion et même parfois de la passion à forte dose. Cette exposition est le résultat des émotions, des passions et des souvenirs inoubliables qui ont fait partie et qui continuent de faire partie de ma vie.

Alicia Koplowitz - Présidente du Grupo Omega Capital

Louise Bourgeois - Spider III © Collection Alicia Koplowitz - Grupo Omega Capital Ω

►►► Commissariat

Pablo Melendo Beltrán , Commissaire d’exposition

, Commissaire d’exposition Pierre Curie, Conservateur du Musée Jacquemart-André

►►► Programmation

Sophie Hovanessian , nommée administrateur du Musée Jacquemart-André en 2010, directrice de la programmation culturelle et des expositions de Culturespaces.

, nommée administrateur du Musée Jacquemart-André en 2010, directrice de la programmation culturelle et des expositions de Culturespaces. Agnès Wolff, responsable de la production culturelle,

responsable de la production culturelle, Eléonore Lacaille, responsable des expositions pour le musée Jacquemart-André,

responsable des expositions pour le musée Jacquemart-André, Amélie Carrière, régisseur desexpositions chez Culturespaces.

►►► Scénographie

Hubert Le Gall : designer français, créateur et sculpteur d’art contemporain. Depuis 2000, il réalise des scénographies originales pour de nombreuses expositions.

