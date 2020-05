Dans le plan de déconfinement annoncé par Édouard Philippe jeudi, les "petits" musées sont autorisés à rouvrir à partir de lundi. Certains laisseront passer un peu plus de temps avant d'ouvrir de nouveau leurs portes au public.

Le Louvre Lens devrait rouvrir ses portes le 3 juin prochain © Maxppp / OLIVIER BOITET / PhotoPQR / Le Parisien

Ils sont parmi les premiers lieux à avoir vu leurs entrées restreintes, puis à fermer : les musées vont eux aussi pouvoir recommencer à accueillir du public, à partir de ce lundi 11 mai. Une réouverture qui sera progressive : seuls les "petits musées" seront autorisés à ouvrir dans un premier temps. Une expression vague détaillée jeudi par Christophe Castaner, qui a évoqué les musées "n'entraînant pas d'importants déplacements" - et la condition nécessaire de respect des règles sanitaires, notamment de distanciation.

Malgré l'autorisation qui mentionne le 11 mai comme date de réouverture, tous les (petits) musées et monuments historiques ne rouvriront pas forcément à cette date - certains préférant par exemple attendre le début de leur prochaine exposition. Voici le calendrier des réouvertures que nous avons, pour l'heure, recensées. Un calendrier qui sera confirmé - ou non - début juin, en fonction de la situation sanitaire.

11 mai

C'est donc la date fatidique pour les "petits" musées - y compris les musées nationaux, autorisés à rouvrir. Plusieurs ont ainsi annoncé ces dernières heures leur réouverture prochaine. Entre bien d'autres, le musée des Beaux Arts à Agen, le musée Girodet à Montargis, le musée Cinéma et Miniature à Lyon

Mais certains resteront donc fermés, sur décision de leur direction : c'est le cas par exemple du Musée des Beaux-Arts et de la Dentelle, à Alençon, dont la conservatrice a expliqué qu'il ne "semble pas opportun de faire revenir les agents et le public avant que le protocole sanitaire soit définitivement validé".

Fin mai

Pendant cette première phase de déconfinement, certains musées autorisés à ouvrir dès le 11 mai attendront quelques jours de plus pour rouvrir leurs portes :

Le Musée Soulages rouvrira le 21 mai, à Rodez, limitant sa capacité d'accueil à 100 personnes à la fois.

rouvrira le 21 mai, à Rodez, limitant sa capacité d'accueil à 100 personnes à la fois. La Manufacture, à Roubaix, musée consacré au Textile, recevra ses visiteurs à partir du 22 mai dans un premier temps avec des horaires restreints, selon La Voix du Nord.

à Roubaix, musée consacré au Textile, recevra ses visiteurs à partir du 22 mai dans un premier temps avec des horaires restreints, selon La Voix du Nord. Le Musée de Grenoble devrait rouvrir le 27 mai, sous réserve d'une nouvelle évaluation des conditions sanitaires trois jours avant cette date.

3 juin

Le début du mois de juin marquera l'entrée, si les indicateurs sont favorables, dans la deuxième phase de confinement. Le sort de l'ouverture de nouveaux établissements devrait alors être fixé à ce moment-là. Ainsi, le Louvre-Lens s'est donné l'objectif, si les conditions le permettent, de rouvrir sa Galerie du temps le mercredi 3 juin. L'exposition temporaire "Soleils noirs" ouvrira une semaine plus tard, le 10 juin - initialement elle aurait dû commencer fin mars.

16 juin

Si toutes les conditions sanitaires sont respectées, la ville de Paris lancera le 16 juin la réouverture de ses musées - les plus grands d'entre eux ne seront rouverts que de façon partielle. Ainsi, le Petit Palais (qui fait face au Grand) rouvrira ce 16 juin mais seulement pour l'exposition "La force du dessin, chefs-d'oeuvre de la collection Prat".

Les autres musées municipaux (Musée Bourdelle, Musée de la Libération de Paris, Musée du Général Leclerc, Musée Jean Moulin, Musée de la Vie Romantique, Maison de Balzac) devraient aussi rouvrir à cette date. Les expositions qui y étaient présentées avant la fermeture seront prolongées.

Juillet

Dans la capitale, le Musée d'Art Moderne et le Musée Cognacq-Jay, eux aussi gérés par la Ville de Paris, ne rouvriront que mi-juillet - et leurs expositions temporaires ne seront présentées qu'à l'automne.

C'est aussi dans cette période de vacances que l'on pourra espérer une réouverture, sous conditions sanitaires, des plus grands musées que sont Le Louvre, le Musée d'Orsay, le Centre Pompidou ou le Palais de Tokyo.

Quant aux musées privés tels que le musée Jacquemart-André et l'Atelier des lumières, leur gestionnaire Culturespaces ne donne pas encore de date.

Septembre ou plus tard

Certains musées prévoient d'ouvrir encore plus tard : par exemple à Paris, le Palais Galliera (musée de la mode), le Musée Carnavalet consacré à l'histoire de Paris et la Maison de Victor Hugo étaient en travaux, leur ouverture n'aura donc lieu que bien plus tard. Même sort pour le Musée Zadkine qui rouvrira à l'automne avec une exposition Chagall-Zadkine, ou encore la Bourse de Commerce qui hébergera la Fondation Pinault, qui devait ouvrir initialement en juin et dont le lancement a été reporté au printemps 2021.