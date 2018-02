Sandrine Bonnaire réalise pour Arte un documentaire consacré à Marianne Faithfull

Marianne Faithfull © Getty / Stuart Nicol - 1979

Il y a trois ans, elle nous avait offert un portrait sensible de Jacques Higelin. Sandrine Bonnaire s'est attaqué a un autre mythe, et retrace le parcours de l'éternelle fiancée du rock, égérie du Swinging London : Marianne Faithfull.

Icône, légende..... aucun de ces mots n'est usurpé ni ne semble galvaudé lorsque l'on évoque Marianne Faithfull. L'histoire commence en 1964 lorsque que cette jeune fille de bonne famille est repérée par le manager des Stones et propulsée sous les feux des projecteurs avec As Tears Go By.

Devenue​ la compagne de Mick Jagger, elle partage la vie tumultueuse du groupe, ses excès, le scandale, et la drogue. Marianne Faithfull va lentement sombrer dans la déchéance sous l’effet de la drogue de avant renaître de ses cendres, et obtenir finalement les honneurs et la reconnaissance artistique.

Marianne Faithfull et Mick Jagger - 1969 © Getty

Derrière l'icône, Sandrine Bonnaire a essayé de comprendre cette femme libre, à la grâce ténébreuse, à la tendre pudeur, et au sens de l’humour qui a résisté à toutes les circonstances.

Marianne Faithfull, Fleur d’âme. Le documentaire de Sandrine Bonnaire sera diffusé le vendredi 2 mars à 23h 15 sur Arte. Il sera suivi d’un concert de Marianne Faithfull enregistré à Hollywood au printemps 2005.