Après Rouletabille par deux fois, Bruno Podalydès adapte à nouveau un personnage de fiction : Bécassine. Elle aura les traits d'Emelyne Bayartet et sera entourée par Josiane Balasko, Michel Vuillermoz, Vimala Pons et Karin Viard.

Emeline Bayart est Bécassine © Anne-Françoise Brillot

Le film sera sur les écran le 20 juin prochains, en voici un avant-goût avec la bande annonce.

Il y a deux ans, Bruno Podalydès avait refusé ce projet adaptation. Mais l'idée a fait son chemin. Le réalisateur s'est replongé dans les albums de la petite bretonne, a redécouvert le personnage et a changé d'avis.

"Bécassine n'est pas la fille un peu niaise et stupide qu'on croit, expliquait-il au moment du tournage l'été dernier dans Les Inrocks. Elle est naïve, certes, et candide, mais aussi curieuse et inventive. Elle a une âme d'enfant dans un corps d'adulte."

Dans ce film, je voulais montrer Bécassine telle qu'elle est: fidèle, sincère, spontanée, innocente, tendre, rêveuse, enthousiaste.

La BD de Rivière et Pinchon a déjà été adapté une première fois au cinéma, en 1940, par Pierre Caron. C'est Paulette Dubost qui interprétait Annaïck Labornez dite "Bécassine"

Tournage en famille

Une famille de cinéma. Autour d'Emelyne Bayart, déjà vue dans Adieu Berthe et Bancs publics, on retrouve quelques habitués des tournages du réalisateur : Denis Podalydès, Josiane Balasko, Michel Vuillermoz, Vimala Pons.... et une petite nouvelle : Karin Viard.