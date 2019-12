Autour de Mark Ruffalo, initiateur du projet, Todd Haynes a réuni Anne Hathaway et Tim Robbins. Inspiré de faits réels, "Dark Waters" est l'histoire d'un homme en quête d'un environnement plus juste

Mark Ruffalo © Participant & Killer Films

Robert Bilott est un avocat spécialisé dans la défense des industries chimiques. Interpellé par un paysan, voisin de sa grand-mère, il va découvrir que la campagne idyllique de son enfance est empoisonnée par une usine du puissant groupe chimique DuPont, premier employeur de la région. Afin de faire éclater la vérité sur la pollution mortelle due aux rejets toxiques de l’usine, il va risquer sa carrière, sa famille, et même sa propre vie...

Tout commence par un article publié dans le New York Times Magazine. Le journaliste Nathaniel Rich y pointait du doigt les nombreuses pratiques malhonnêtes de grandes entreprises qui enfreignaient la loi depuis quelques années. et racontait l'histoire d'un avocat de Cincinnati qui se transformait contre toute attente en défenseur des droits d’une communauté rurale contaminée depuis des années par un dangereux produit toxique – et décidait de poursuivre un géant de l'industrie chimique responsable de la commercialisation du produit.

Anne Hathaway et Mark Ruffalo / Participant & Killer Films

Sensibilisé à l'histoire et désireux de la voir portée à l'écran Mark Ruffalo pense immédiatement à Todd Haynes pour la réalisation.

Ce dont Mark ne pouvait pas se douter, c'est que je suis un grand fan du cinéma de dénonciation.

Et le réalisateur ajoute : "Nous sommes évidemment nombreux à admirer la "trilogie de la paranoïa" signée Alan J. Pakula (Klute, À cause d'un assassinat et Les hommes du président), réalisés dans les années 70 – ou des films des décennies suivantes comme Le mystère Silkwood de Mike Nichols et Révélations de Michael Mann. Mais il y avait un élément dans ces films qui m'a toujours captivé, bien au-delà de la révélation d'un pouvoir dévoyé, ils s'attachent surtout à monsieur ou à madame tout-le-monde, à sa trajectoire et aux dangers – d'ordre psychique, émotionnel, voire mortel – que ces individus affrontent quand ils se battent pour faire éclater la vérité."

Dark Waters / Participant & Killer Films

Dark Waters sort le 26 février 2020.