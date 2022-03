"Contes du hasard et autres fantaisies", Un triangle amoureux inattendu, une tentative de séduction qui tourne mal et une rencontre née d’un malentendu. La trajectoire de trois femmes qui vont devoir faire un choix.

Le film réunit trois courtes histoires successives qui illustrent, avec des personnages différents le concept de son titre : hasard et imagination.

Ryûsuke Hamaguchi a fait des début remarqué dès son premier film : Passion. Film de fin d'étude repéré par le réalisateur Kiyoshi Kurosawa et acclamé dans plusieurs festivals dont le Festival International de San Sebastian, ainsi qu’au Tokyo Filmex.

En 2001, après le tremblement de terre meurtrier et l'accident de Fukushima, il réalise une trilogie documentaire Sound of waves avec Ko Sakai, qui donne la parole aux victimes de la catastrophe.

Habitué des festivals et des récompenses, Ryûsuke Hamaguchi a été salué dans deux rendez-vous majeurs du 7ème art ces derniers mois. Au Festival de Cannes, Drive My Car a remporté le Prix du Scénario. A Berlin ce Contes du hasard et autres fantaisies a décroché le Grand Prix du Jury – Ours d’argent.

Contes du hasard et autres fantaisies, au cinéma le 6 avril