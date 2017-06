Cinéma, musique, voyages, info, débats critiques, explorations scientifiques, histoire et gastronomie : découvrez les programmes qui vous accompagneront cet été.

Découvrez les programmes de France Inter qui vous accompagneront cet été

Dès le samedi 1er juillet, et jusqu'au dimanche 27 août, retrouvez – en direct ou en podcast – nos programmes d’été. Culture, musique vivante et actualité sont toujours au cœur de nos programmes, placés cet été sous le signe du voyage, de la découverte du monde et des grandes questions de société

Les grands rendez-vous d'actualité

Les grands rendez-vous d'actualité continuent tout l'été sur France Inter

Le 6/9 - Marc Fauvelle, Pierre Weill, Laetitia Gayet et Hélène Filly

- Marc Fauvelle, Pierre Weill, Laetitia Gayet et Hélène Filly Le journal de 13h

Le Téléphone sonne - Nicolas Demorand, Stéphane Leneuf, Yves Decaens, Noé Da Silva et Philippe Lefevre

Les questions de société

Dans quel monde on vit - Giulia Foïs - semaine, 9h

- Giulia Foïs - semaine, 9h Le débat de midi - Dorothée Barba (juillet) et Philippe Bertrand (août) - semaine, 1h

C'est pour aujourd'hui ou pour demain - Didier Si Ammour - samedi, 9h

Les savantes - Lauren Bastide - samedi, 10h

- Lauren Bastide - samedi, 10h Lanceurs d'alerte - Claire Nouvian - samedi, 13h30

Quand été rime avec littérature, théâtre, photo...

La culture vivante sur France Inter

Ciné qui chante - Laurent Delmas - semaine, 10h

- Laurent Delmas - semaine, 10h Blockbusters - Frédérick Sigrist - semaine, 11h (juillet)

- Frédérick Sigrist - semaine, 11h (juillet) La Fontaine, une école buissonnière - Erik Orsenna - semaine, 13h20

- Erik Orsenna - semaine, 13h20 Le mag de l'été - Julia Molkhou (juillet) et Nelly Kaprièlian (août) - semaine, 18h et Anna Sigalevitch (weekend)

- Julia Molkhou (juillet) et Nelly Kaprièlian (août) - semaine, 18h et Anna Sigalevitch (weekend) On s'fait des films - Guillemette Odicino - semaine, 21h

Bavartdages - Julien Baldacchino - dimanche, 7h25

Les grands discours - Christophe Barreyre - dimanche, 10h

Voyages et reportages

Des émissions pour voyager, au coin de la rue ou au bout du monde

Les sciences

Parlez-vous cerveau ? - Lionel Naccache - semaine, 8h55

- Lionel Naccache - semaine, 8h55 Le temps d'un bivouac - Daniel Fiévet - semaine, 16h

La transmission

Chassé-croisé - Mathias Deguelle - samedi et dimanche, 17h

- Mathias Deguelle - samedi et dimanche, 17h Interclass' - Emmanuelle Daviet - samedi, 17h

A ton âge - Caroline Gillet - dimanche, 17h

Un été de musique(s)

Magic Elvis - semaine, 6h48

- semaine, 6h48 La Récréation jazz - Vincent Josse - semaine, 15h

- Vincent Josse - semaine, 15h Les feuilletons Barbara, Aznavour, Brel et Dutronc - les MFP - semaine, 14h

- les MFP - semaine, 14h Le papa des poissons, Boby Lapointe - samedi, 6h22

- samedi, 6h22 Est-ce ainsi que l'homme vit ? Feuilleton Bernard Lavilliers - les MFP - samedi, 12h

Back to Back - Mélanie Bauer - samedi et dimanche, 21h

Les concerts double affiche de France Inter - samedi et dimanche, 23h

- samedi et dimanche, 23h ♫♪ | La playlist estivale de France Inter

Grands classiques de France Inter, en direct ou en session de rattrapage

Les podcasts de votre été

Partez en vacances avec les podcasts de France Inter

Les rythmes d'écoute changent durant l'été. France Inter a donc imaginé pour vous quatre fils de podcasts spécifiques, regroupant des émissions à écouter :

► l'été sur mon transat

► l'été au bureau

► l'été sur la route

► l'été en faisant du sport

► la musique d'Inter

Cadeau bonus : dès le 7 juillet, France Inter mettra à disposition des podcasts premiums d'émissions qui vous permettront de partir en vacances (ou rester au bureau !) avec dans votre valise plusieurs épisodes des grands rendez-vous de la grille.

