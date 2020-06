"Eclectique, musicale, vagabonde, documentée, divertissante" : c'est ce que France Inter vous propose à travers cette grille qui va rythmer votre été sur notre antenne à partir du samedi 27 juin.

Festival, séries, culture, débats.... une grille toute neuve pour accompagner votre été 2020 © Adobe

Découvrez dès maintenant le programme de votre été sur France Inter et les nouveautés !

>>>> "Retisser un lien fort et solide avec la vie" : Laurence Bloch présente la grille d'été 2020.

Partez en région et partout dans le monde avec France Inter

Sur la route de l'été avec France Inter © Getty

Rendez-vous place du marché > du lundi au vendredi à 11h

Les reporter-journalistes Aurélie Sfez et Antoine Ly font tout l'été la tournée des villages et des petites villes de France. Retrouvailles sur la place pour prendre le pouls des Français avec des invités acteurs de terrain et habitants.

Le mag de l'été > tous les jours à 18h

Anna Sigalevitch, Laurent Goumarre et Emilie Blon Metzinger continueront de parler de culture en fin d'après-midi avec Le mag de l'été qui va sillonner la France et explorer l'actualité culturelle dans tous les domaines artistiques.

Je reviens du monde d'avant > samedi et dimanche à 17h

Pendant plusieurs mois jusqu'à ce que les avions soient cloués au sol pour cause de pandémie, Giv Anquetil a arpenté une planète en souffrance : fonte des pôles, montée des océans, recul des forêts primaires, sécheresse...

France Inter vous informe, et on débat ensemble

L'actu et le débat tout l'été sur France Inter © Getty

Le 6/9 de l'été > du lundi au dimanche à 6h

Rendez-vous unique et indispensable, la matinale de France Inter prend ses quartiers d'été à 6h, avec 3 heures d'information, animée par Hélène Roussel (juillet) et Carine Bécard (août) du lundi au jeudi et Amélie Perrier (juillet) et Laetitia Gayet (août) du vendredi au dimanche.

Le débat de midi > du lundi au vendredi à 12h

Au menu : questionnements sans parti pris et avec bonne humeur en compagnie de Camille Crosnier et Thomas Chauvineau. Et bien sûr, avec la participation des auditeurs !

Le Téléphone sonne > du lundi au vendredi à 19h15

Tout l'été, actualité et interactivité restent au programme du Téléphone Sonne avec Claire Servajean, Pierre Weill et Eric Delvaux : santé, politique, loisirs...

L'éco de l'été > samedi à 19h15 (juillet)

Dominique Seux à la rencontre de 5 chefs d'entreprise ou de responsables pour envisager la rentrée des entreprises de l'économie française et mondiale .

Le monde d'après l'été > A partir du 12 juillet - samedi à 12h

Christophe Bourseiller propose un débat avec deux invités autour de huit grandes thématiques qui feront la rentrée : la question du travail, le retour du mouvement #MeToo, etc.

Interclass' > dimanche à 15h

5ème été pour InterClass', piloté cette saison par Eric Valmir. Cinq établissements en Île-de-France ainsi que trois régions ont participé à cette belle aventure et proposent aux auditeurs leurs reportages réalisés au cours de l'année et en pleine période de confinement.

France Inter fait son festival

Le festival imaginaire de France Inter tout l'été © Getty

Le journal des festivals > du lundi au vendredi à 7h25

Service culture de la rédaction.

Le festival imaginaire de France Inter > du lundi au jeudi 21h

Les meilleurs moments des différents festivals de musique, soutenus par France Inter, avec Marion Guilbaud et Laurent Goumarre : We love green, Festival Fnac Live, Rock en Seine...

Les soirées musicales de France Inter > Mathieu Conquet

- Les lives d'Inter > vendredi, 21h

Des concerts exceptionnels depuis le studio 104 de la Maison de la Radio et le Bataclan, pour mettre en avant la Nouvelle Scène Française.

- Labels, l'esprit indépendant ! > samedi, 22h

9 portraits de labels indépendants français : Ed Banger, No Format...

- Place au jazz et aux musiques du monde > dimanche, 21h

Le Jazz et la World Musique sont à l'honneur avec les meilleurs moments des festivals les plus célèbres !

Une playlist pep's pour un été qui chante ♫♪

Pour que notre été rime avec fredonner, chanter et danser, nos programmateurs musicaux nous ont préparé une playlist pep's et joyeuse de plus de six heures.

France Inter fait le plein de séries d'été

Des séries tout l'été sur France Inter © Getty

Un été avec... RIMBAUD > du lundi au vendredi 7h54 (rediffusion à 16h50)

Retour de Sylvain Tesson, cet été avec Arthur Rimbaud ! L'écrivain-voyageur revisite l'oeuvre de l'un des plus grands poètes français.

Very Good Trip : Bob Marley > samedi et dimanche à 16h

Cet été, cap sur la Jamaïque avec Michka Assayas et Bob Marley. Près de 40 ans après sa mort, Bob Marley, considéré comme l'un des plus grands artistes de tous les temps, inspire toujours autant les chanteurs du monde entier.

Archives secrètes > du lundi au vendredi à 8h55

L'historien Fabrice d'Almeida retrace le parcours de personnages singuliers ou aborde des moments forts de notre histoire à partir des archives inédites du ministère des Armées, souvent classées "secret" ou "confidentiel".

En attendant que le match reprenne > dimanche 19h15

Philippe Collin met de côté son Oeil du tigre pour faire vivre à sa manière tous les plus grands événements sportifs de l'été qui n'auront pas lieu.

Présidents > samedi à 20h (rediffusion dimanche à 12H)

En attendant l'élection présidentielle américaine en novembre prochain, Fabienne Sintes vous présente 8 récits, 8 présidents américains.

De Gaulle 2020 > dimanche à 13h20

Le général de Gaulle est toujours l'étalon de la politique française... La référence. Pourquoi ? Thomas Legrand va explorer ce qui reste de pertinent dans le gaullisme, et ce qui est obsolète 50 ans après sa mort.

Espions, une histoire vraie > samedi à 13h20

Neuf portraits d'espions de 1930 à nos jours, présentés par Stéphanie Duncan. Des femmes, des hommes, travaillant pour les services secrets des Etats-Unis, de Russie, d'Israël...

40 ans de rap > samedi à 21h (rediffusion dimanche à 16h)

Le rap, musique la plus écoutée du monde, a sa série d'été. De la Zulu Nation à Jul, du terrain vague de la chapelle à l'ère de la trap, Eric et Quentin vous propose 9 épisodes sur l'odyssée du mouvement hip-hop observé depuis la France, la Belgique, la Suisse, et le Québec.

France Inter, on se cultive, on se fait plaisir

Se cultiver tout l'été avec France Inter © Getty

L'été comme jamais > du lundi au vendredi à 9h

Cet été 2020 ne ressemble à aucun autre ! Prenons le temps de parler d'amour, d'enfance, d'amitié, de famille, de travail, de nos doutes et de nos envies. Dorothée Barba et Daniel Fiévet (du 20 juillet au 7 août) vous propose deux heures souriantes et conviviales.

- Partir quand même > 9h45

Chaque jour, Vincent Josse propose à un artiste de décrire une photo, un tableau et d'expliquer en quoi cette image le fait voyager... Une façon de découvrir un lieu !

- Plateau ciné > 10h54

Chaque film est une histoire, Laurent Delmas en a choisi quartante pour passer l'été : d'Almodovar à Sciamma, de Loach à Dolan, en passant par Bong Joon Ho et Varda.

Chacun sa route > du lundi au vendredi à 13h30

Dans une émission en deux parties, Elodie Font s'interroge sur le "monde d'après", vu d'un côté scientifique puis avec une accroche plus intime. Quel environnement pour demain ? Quelles manières de consommer ? Quelle économie sociale et solidaire ? Quel rapport aux science..?

Haute-fidélité > du lundi au vendredi à 15h

Tous les après-midis de l'été, une heure avec Charline Roux pour savourer la playlist d'Inter, les Golds et les coups de coeur !

Blockbusters > du lundi au vendredi à 17h

Une plongée avec Frédérick Sigrist, dans les hits du cinéma et de la littérature, les albums de légende, les séries inoubliables...

Et des podcasts qui deviennent des émissions d'été

Retrouvez sur l'antenne les podcasts de la saison © Getty

Intérieur Queer > dimanche à 23h

C'est un moment agrémenté de documentaires, pour une plongée dans le monde des cultures et des identités LGBTQI . Une petite heure avec Hugo Combe, Camille Mati et Gabriel Debray.

Le code a changé > samedi à 23h

Informatique, Internet, intelligence artificielle, réseaux sociaux... En quoi toutes ces technologiques changent nos vies ? Xavier De La Porte aborde, avec un invité, différentes questions sur ces sujets !

La librairie francophone estivale > samedi à 9h (rediffusion dimanche à 14h)

Cet été encore, la Librairie Francophone se décline en une version "estivale", avec Emmanuel Khérad. Véritable voyage culturel avec la découverte d'un lieu à travers le regard d'un auteur, un grand entretien réalisé, un reportage avec des personnalités du monde artistique et des lives acoustiques.

Les Savanturiers > samedi à 14h

Au programme des Savanturiers de l'été : l'intelligence du vivant. Fabienne Chauvière nous fait découvrir le génie du monde qui nous entoure. Il est question d'arbres, d'oiseaux, de microbes, de virus... et même du blob, cet organisme unicellulaire aux facultés étonnantes.

Le masque et la plume > samedi à 10h (rediffusion dimanche à 20h)

Autour de Jérôme Garcin, une tribune de critiques partage leur subjectivité et passe en revue les dernières créations artistiques et culturelles de l'été. Toujours au programme : la littérature, le cinéma, le théâtre avec une attention toute particulière pour ce qui aurait dû être le Festival d'Avignon.

Un été avec les livres des éditions France Inter

Les co-éditions France Inter - romans , essais, BD - pour un été à lire © Getty

Debout les damnés de l'uber ! > Charline Vanhoenacker (éd. Denoël-France Inter) - parution : mai 2020

Un été avec Pascal > Antoine Compagnon (éd. Equateurs-France Inter) - parution : juin 2020

> Antoine Compagnon (éd. Equateurs-France Inter) - parution : juin 2020 Un été avec Homère > Sylvain Tesson (éd. Equateurs-France Inter) - parution : juin 2020

> Sylvain Tesson (éd. Equateurs-France Inter) - parution : juin 2020 Une histoire et... OLI > (éd. Michel Lafon-France Inter) - parution : juin 2020

> La chouette blanche : Monica Sabolo (illustrations : Cathy Karsenty)

> La cabane : Marie Desplechin (illustrations : Glen Chapron)

La patrie des frères Werner > Philippe Collin et Sébastien Goethals - (éd. Futuropolis-France Inter) - parution : août 2020