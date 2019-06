Nouvelles voix, grands classiques, musique, découvertes, pépites... Découvrez les émissions qui vont rythmer votre été sur notre antenne à partir du samedi 28 juin. Et parce que c'est l'été avant l'heure sur Inter, téléchargez dès maintenant en podcast certains rendez-vous.

"Blaise Pascal, les premiers pas de l’homme sur la une, les mélodies et les fantaisies de Michel Legrand, la sérénité de Christophe André, les souvenirs incandescents de Woodstock, l’éclat de femmes puissantes comme Amélie Mauresmo, Béatrice Dalle ou Bettina Rheims, les meilleurs blockbusters de l’année, les récits enfiévrés et émerveillés des arpenteurs de la planète, l’actu de la culture et du monde, matin, midi et soir, la ronde des grands photographes, le cinéma qui chante, les retours d’expérience d’InterClass’, les témoignages des plus grands scientifiques, l’an II du quinquennat Macron, c’est tout cela France Inter l’été !"

De la vie, de la pensée, des voyages, du gai savoir, des rencontres et, en super bonus, la présence de France Inter dans les plus grands festivals musicaux de l’été. On peut rester chez soi près du transistor. Dépaysement garanti !!!

- Laurence Bloch, Directrice de France Inter

Les nouveautés

Un été avec Pascal | Antoine Compagnon

Du lundi au vendredi, à 7h55 (à partir du 8 juillet)

Après Proust, Montaigne, Baudelaire, Hugo, Homère, Paul Valéry… France Inter continue sa série d’ "Un été avec". Cette année, grand retour d’Antoine Compagnon avec Pascal. L’occasion de découvrir ou redécouvrir le mathématicien, physicien mais aussi philosophe et théologien.

Chronique de l'espace | Jean-Pierre Luminet

Lundi au vendredi, à 8h55

Il y a cinquante ans, un homme marchait, pour la première fois, sur la Lune. Pour commémorer cette prouesse technologique, Jean-Pierre Luminet retrace, tout l’été, la fabuleuse épopée de l’exploration spatiale et invite ainsi les auditeurs à voyager dans le futur. Savons-nous par exemple que notre Lune est née d’une collision entre une planète vagabonde et la jeune Terre il y a plus de quatre milliards d’années ? Que les satellites de Jupiter et de Saturne sont couverts de glace sous laquelle des océans liquides abritent peut-être des formes de vie primitive ?

À travers ces chroniques, l’astrophysicien, spécialiste des trous noirs et du big-bang, délivre un important message : le véritable grand et noble objectif de l’exploration spatiale n’est pas de conquérir, mais de comprendre. Et en comprenant ce qui nous est étranger et si lointain, nous nous comprenons mieux nous-mêmes, en vue de construire un monde meilleur.

Estivalitude | Christophe Bourseiller

Lundi au vendredi, à 9h

Cet été, Christophe Bourseiller a décidé d'ouvrir une boutique éphémère nommée Estivalitude.

Sa particularité ? Elle n'ouvre que de 9h à 10h, du lundi au vendredi. Mais c'est normal, puisque c'est l'été... Entrée libre, bien sûr et nul n'est sommé d'acheter, mais Christophe Bourseiller offre chaque matin le café ou le thé... en compagnie de deux invités, issus de la société civile, qui se rencontrent et qui se parlent, parce ce que l'été est propice aux rencontres...

I love Legrand | Leïla Kaddour-Boudadi

Samedi, 10h

Une série documentaire sur Michel Legrand, à retrouver tous les samedis de l’été. En 9 mouvements, Leïla Kaddour-Boudadi retrace la vie du célèbre compositeur, chanteur et pianiste aux 3 Oscars et à la bande-son complètement folle !

L'effet domino | Jean Bulot et Eloïse Daviaud

Samedi, 6h18

Sur les réseaux sociaux, des millions de personnes likent, commentent, retweetent des posts d’inconnus. Des actions apparemment anodines qui propulsent certains profils dans la lumière numérique et médiatique. Tous les week-ends de l’été, Avec #EffetDomino, Jean Bulot et Eloïse Daviaux vont raconter ce que deviennent ces messagers 2.0.

Qu’est-ce que cette soudaine et inattendue notoriété a changé dans leur vie ? De quoi ont-ils été les révélateurs ? deviennent-ils des porte-voix ?

Tu parles | Arnaud Hoedt et Jérôme Piron

Samedi et dimanche, 8h55

Des petits matins du weekend studieux avec Arnaud Hoedt et Jérôme Piron ! Les deux anciens professeurs de français belges, s’attaquent à leur manière à l’orthographe française, véritable casse-tête pour bon nombre de gens. Avec beaucoup d’humour, les deux profs portent un regard critique, rafraichissant et décomplexant sur les règles de grammaire souvent arbitraires et parfois complètement illogiques !

Des idées pour demain | Valère Corréard

Samedi, 9h

Chaque semaine, une personnalité engagée pour la transition écologique évoque son parcours, ses engagements et son quotidien. Au programme également, une initiative inspirante, un coup d’œil sur les solutions d’hier et la dernière fois que....

Femmes puissantes | Léa Salamé

Samedi, 12h

Entretien d’une heure avec les femmes d’aujourd’hui qui rayonnent : Leïla Slimani, Delphine Horvilleur, Elisabeth Badinter, Béatrice Dalle, Bettina Rheims, Carla Bruni

Le temps de méditer | Christophe André

Samedi, à 19h20

Après le succès du cycle de conférences de France Inter sur le bien-vivre ensemble avec Christophe André et Ali Rebeihi depuis la Maison de la radio, diffusé en simultané dans les salles de cinéma, France Inter propose cet été de retrouver le psychothérapeute, tous les samedis à 19h20.

9 grands thèmes sont abordés : comprendre la méditation ; méditation et instant présent ; méditation et attention ; méditation, corps et santé ; méditation, vie et mort ; méditation et émotions ; méditation et pensées ; méditation, lien et interdépendance ; méditation, engagement et action

Very Good Trip : Woodstock 1969 | Michka Assayas

Dimanche, 10h

Tout a commencé en 1969 … 50 ans après, Michka Assayas raconte l’histoire de Woodstock

Regardez voir : photos mythiques | Brigitte Patient

Dimanche, 14h

en partenariat avec le magazine Fisheye

Il y a des photos si connues qu’on les voit dès qu’on en parle. Cet été, neuf photos iconiques qui, à travers leur histoire, racontent aussi la nôtre. Des récits prolongés par l’éclairage de prestigieux invités du monde de la photographie.

Au programme : Le Baiser de l’Hôtel de Ville de Doisneau, La petite fille brulée au napalm de Nick Ut, Le Violon d’Ingres de Man Ray, Alice en mendiante par Lewis Carroll, John Lennon et Yoko Ono par Annie Leibovitz, Les Jumelles de Diane Arbus, Les premiers pas sur la Lune par la Nasa… Mohamed Ali et Sonny Liston par Neil Leifer, The Situation Room par Pete Souza.

Toute la musique que l'on aime

France Inter vous transportera au six coins de l'hexagone pour vivre comme si vous y étiez les festivals de l'été : Les nuits de Fourvière, Jazz à Vienne, Fnac Live, Eurockéennes de Belfort, Beauregard, Les Francofolies de la Rochelle, Jazz in Marciac, la Route du rock et Rock en Seine

Et toujours

La pop culture décortiquée par Frédérik Sigrist dans Blockbuster ; le cinéma en chanson avec Laurent Delmas et Ciné qui chante ; des histoires de musique avec Mélanie Bauer, la Blonde platine ; entre science et voyage, Daniel Fiévet ne choisit pas et nous offre cet été encore les deux Le temps d'un bivouac ; l'année politique décryptée par Thomas Legrand dans A la hussarde (saison 2) et toute l'actualité culturel à la une du Mag de l'été et du club estival.

Et tout ce que vous auriez pu manquer ces derniers mois : La marche de l'histoire, Grand bien vous fasse, Affaires sensibles, Sur les épaules de Darwin, Secrets d'info, Interception, Le grand atelier et On va déguster