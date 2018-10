L'auteur de bandes dessinée Zep s'est prêté au jeu du conte radiophonique et a imaginé (et raconté !) une histoire pour les enfants. Un conte à découvrir ici, dans le podcast original "Oli" !

On connaît surtout Zep pour les aventures de Titeuf racontées dans les bandes dessinées. Avec un style graphique léger (ligne claire et aquarelle), Zep y aborde les vraies questions que se posent les enfants, sans mièvrerie ni nostalgie. Depuis 1992, quinze albums sont sortis... et ont implanté durablement Titeuf et ses copains dans la "cour des grands" de la bande dessinée contemporaine.

Mais l'œuvre de Zep ne se résume pas au seul Titeuf ! Même s'il agrémente régulièrement d'un nouveau tome les péripéties du garçon à la mèche blonde qui ne grandit jamais, Zep s'amuse à toucher un peu à tout en parallèle de sa série à succès ! Il s'est essayé au dessin avec divers styles graphiques et narratifs, différents publics : la bande dessinée pour un public plus adulte (Happy Sex) ; l'autobiographie aussi (Le portrait dessiné, 2010) ; des croquis des paysages (Carnet intime, 2011) ; la bande dessinée réaliste (Un bruit étrange et beau, 2016)...

Et voici que Zep se lance dans le conte pour enfants... mais sans papier ni crayon ! L'auteur prolifique et curieux a répondu à l'invitation de France Inter et, après Alain Mabanckou et Guillaume Meurice (entre autres !), voici sa contribution au podcast Oli !

Le conte imaginé par Zep : "Invisible Max"

Il met en scène Max, un petit garçon qui doit aller à l'école pour la première fois. Et qui flippe grave… C'est drôle et ça pétille... et ça s'appelle "Invisible Max" :

9 min Invisible Max Par Zep

Où trouver les autres histoires d'Oli ?

Le podcast Oli est à télécharger via RSS ici ou via iTunes là.

Vous pouvez d'ores et déjà (ré)écouter les contes imaginés par Katherine Pancol, Delphine de Vigan, Guillaume Meurice, Alain Mabanckou, Alice Zéniter, Geneviève Brisac et Yannick Haenel... et bientôt, de nouvelles surprises (et auteurs) à découvrir d'ici les semaines prochaines !

Le podcast Oli est disponible sur l’application mobile de France Inter, iTunes, Deezer et Orange

L'équipe

La série originale a été pensée et produite par : Léonard Billot, avec à la réalisation : Lola Costantini et au mixage : Julien Chabassut. Le générique est signé Charles de Boisseguin, le leader du groupe « L'impératrice ».

Mixage : Vincent Godard. Musique : Chien Vert et Gabriel Mimouni