France Inter, le Théâtre du Châtelet et le Centre Pompidou dévoilent le nom des 25 lauréats de l’appel à L’Espoir au Printemps : dessine comme David Hockney

Découvrez les 25 lauréats du concours Hockney Printemps © montage

Depuis le 4 mai, date du début de cet appel lancé aux quatre coins de la planète, 2723 artistes ont participé et transmis leur œuvre inspirée des peintures de printemps de David Hockney depuis son refuge normand.

Clos le 21 juin, l’appel a rencontré un vif succès et un public enthousiaste de pouvoir participer à cette fresque universelle. De 2 à 93 ans, de Jordanie jusqu’au Canada en passant par l’Angleterre, l’Allemagne et l’Italie, tous les contributeurs, pourtant confinés, se sont trouvés réunis par l’envie commune de créer et d’espérer des lendemains meilleurs.

L’Espoir au Printemps : dessine comme David Hockney / France Inter, le Théâtre du Châtelet et le Centre Pompidou

Le Jury

Ruth Mackenzie, directrice artistique du Théâtre du Châtelet

Monia Triki, du Théâtre du Chatelet,

Didier Ottinger, conservateur au Musée National d’Art Moderne/Centre Pompidou

Agnès Benayer, du centre Pompidou,

Laurence Bloch, directrice de France Inter

Isabel Pasquier journaliste à France Inter.

Les Lauréats

► Catégorie Jeunesse > Sarah Misbah (13 ans), Susan Elwin (11 ans), Baptiste Lang (11 ans), Alycée Meunier (16 ans), Clothilde Lhommel (14 ans), Oscar (8 ans), Romain Pillet Bussière (12 ans) et Violette Cruse (6 ans)

► Catégorie Internationale > Pétros Dourdoufis (Bruxelles), Eva Schroeter (Allemagne) et Brian Reilly (Édimbourg)

► Catégorie générale > Jean-Jacques Moragues, Jo Aardbei, Ciba Karisik, Sibylle Hacquard, Christopher Irfane Khan Acito, Nicole Congretel, Mariepolo, Jo-ah Fontvieille, Françoise Manson, Carlos Jullian de la Fuente

► Catégorie Maisons d’accueil > Jacqueline Duhême, Olivier

► Catégorie Dessine comme Hockney > Damien Peltier et Isabelle Marini

Le vernissage

Mardi 8 septembre 2020, le hall du Théâtre du Châtelet accueillera les 25 œuvres lauréates.

L’exposition sera présentée au public, en entrée libre, pendant 10 jours.

#HockneyPrintemps

2723 artistes amateurs dont une dont une centaine de créations dans la catégorie jeunesse.

Des participants de 2 à 93 ans, de Jordanie jusqu'au Canada en passant par l'Angleterre, l'Allemagne, la Belgique et l'Italie.

► Juliette Uhmann, 2 ans ½

► Jacqueline Duhême, 93 ans : La grande illustratrice Jacqueline Duhême, née en 1927, élève de Paul Colin et aide de Matisse, qui a mis en image les œuvres de Prévert, Eluard, Queneau, Deleuze… et qui a participé au concours Hockney depuis son Ehpad.

Le Jury

► Didier Ottinger, commissaire de la rétrospective de David Hockney en 2017 au Centre Pompidou a relevé, parmi les productions plastiques des participants, de la “fraicheur et de la spontanéité” qui font écho à celles qu’a su conserver David Hockney lui-même.

► “Les artistes nous donnent envie et espoir : voir cet investissement de femmes, d’hommes, d’enfants, de gens de tous âges, c’est très émouvant. Cela renforce notre rôle de passerelle entre eux et les artistes, dans un lien puissant qui permet d’ouvrir nos imaginaires” a déclaré Laurence Bloch, directrice de France Inter.

► Pour Ruth Mackenzie, directrice artistique du Théâtre du Châtelet, “cette exposition sera un témoignage de l’incroyable créativité que l’on a pu observer ces derniers mois ; partager la création artistique, qu’elle soit le fruit de professionnels ou d’amateurs, c’est le cœur de notre mission”.

