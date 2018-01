Bernard Lavilliers, Orelsan, Soprano, Charlotte Gainsbourg, Louane, Catherine Ringer, mais aussi Eddy de Pretto, Gaël Faye, Juliette Armanet, Bigflo & Oli ou Mc Solaar, les nominations des Victoires 2018 sont éclectiques. Rendez vous le 9 février sur France Inter et France 2 pour une grande soirée musicale.

France Inter, la radio officielle des Victoires de la Musique installe son studio au cœur de ce grand rendez-vous annuel et propose une émission spéciale, originale et bien sûr très musicale présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varrod. Au programme : des lives, des interviews, des réactions d’artistes à la sortie des loges… autant de surprises que les auditeurs auront le plaisir d’entendre en direct de La Scène Musicale à Boulogne.

Artiste masculin

Bernard Lavilliers | Orelsan | Soprano

Artiste féminine

Charlotte Gainsbourg | Louane | Catherine Ringer

Révélation scène

Eddy de Pretto | Gaël Faye | Fishbach

Album révélation

Aliose - Comme on respire | Juliette Armanet - Petite amie | Petit Biscuit - Présence

Album de chansons

Brigitte - Nues | Albin de la Simone - L'un de nous | Mc Solaar - Géopoétique

Album Rock

BB Brunes - Puzzle | Lady Sir - Accidentally yours | Shaka Ponk - The evol'

Album de musiques urbaines

Bigflo & Oli - La vraie vie | Lomepal - Flip | Orelsan - La fête est finie

Album de musiques du monde

Amadou & Mariam - La confusion | M, Toumani & Sidiki Diabate et Fatoumata Diawara - Lamomali | Oumou Sangare - Mogoya

Album de musiques électroniques

Alb - Deux | Dominique Dalcan - Temperance | Fakear - Kamaprena

Concert

Camille | Gérard Depardieu chante Barbara | Julien Doré - & Tour

Création audioviosuelle

Orelsan - Basique | Gauvain Sers - Pourvu | The Blaze - Territory

Chanson originale

Bigflo & Oli - Dommage | Kyo - Ton mec | Louane - Si t'étais là | Soprano - Roule

Une soirée présentée par Rebecca Manzoni et Didier Varrod à vivre sur France Inter Vendredi 9 février, de 20h à 1h