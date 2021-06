Le goût de la vie retrouvée, et de quoi combler une envie de gai savoir... C'est ce que France Inter vous propose à travers cette grille qui va rythmer votre été sur notre antenne à partir du 3 juillet.

Découvrez dès maintenant le programme de votre été sur France Inter et les nouveautés ! Pour ne rien manquer des programmes de France Inter, mettez les émissions en favori sur l’application Radio France, disponible sur iOS et Android, ou abonnez-vous sur Apple Podcast.

Le plein de séries

Femmes puissantes > le samedi à midi

Saison 3 : Tout l’été, Léa Salamé propose de découvrir de nouvelles femmes d’aujourd’hui. Des femmes accomplies, dans l’ombre ou la lumière, qui frappent toutes par la liberté et l’authenticité de leurs propos.

Saveurs savantes > le samedi à 11h

Une série documentaire de François-Régis Gaudry, à la recherche du goût en neuf épisodes. Chaque émission est consacrée à un goût : acide, salé, amer, sucré, umami, piquant, gras, pétillant, fumé. Que se passe-t-il sur nos papilles et dans nos cerveaux au contact d’une saveur sucrée, acide, salée, amère ? Comment définir et apprivoiser l’umami, cette mystérieuse "5ème saveur" ? Quelles sensations et quelles réactions physico-chimiques provoquent le piquant, le pétillant, le gras, le fumé ? La série s’appuie sur des entretiens avec deux chercheurs spécialisés dans la gastronomie et les mécanismes du goût : Gabriel Lepousez, neurobiologiste, spécialiste de la perception sensorielle et de la plasticité du cerveau à l’Institut Pasteur et Christophe Lavelle, biophysicien et épigénéticien, chercheur au CNRS et au Muséum National d’Histoire Naturelle.

Espions, une histoire vraie > le samedi à 13h20

Saison 2 : Stéphanie Duncan propose de nouveaux portraits d’espions et d’espionnes, français, américain, anglais, russe, israélien et irakien. De la Seconde Guerre mondiale à aujourd’hui, en passant par la Guerre froide, la Chine de Mao et le combat contre l’État islamique. Au programme : Kim Philby, Irving Brown, Marita Lorenz, Oleg Gordievski, Markus Wolf, Mathilde Carré, Bernard Boursicot, Mike Harari

Les aventures rocambolesques d'Edouard Baer et Jack Souvant à travers le monde > le dimanche à midi

Les déambulations de deux amis, comme point de départ, une mission, une enquête, un mystère à élucider. Autant de prétextes à des rencontres inattendues, des portraits de personnages insolites et des évasions sonores. Aventures, dangers et rebondissements au programme :

- Première partie : L’affaire Benoît Poelvoorde

- Seconde partie inédite : Le trésor d’Almódovar

Napoléon, l'homme qui ne meurt jamais > le dimanche à 17h

Philippe Collin revient sur le parcours de Bonaparte en neuf thématiques qui résonnent particulièrement de nos jours comme le genre, la mémoire coloniale, le pouvoir autocratique ou la pop culture, etc.

L'été des présidentielles > le dimanche à 13h20

En neuf émissions, Thomas Legrand revient sur toutes les présidentielles de 1958 à 2017. Il s’agit de se replonger dans l’état d’esprit des époques avec des documents sonores (publicités, extraits de reportages et de films) et du rapport de force politique. On constatera alors que le "c’était mieux avant", souvent entendu perd de sa pertinence quand on réexamine de près l’ambiance politique du pays depuis 60 ans.

Very Good Trip : Bob Dylan > le dimanche à 10h

Robert Zimmerman rêvait d’être Little Richard, il est finalement devenu Bob Dylan en hommage au poète Dylan Thomas. Retour avec Michka Assayas sur l’histoire de l’une des figures emblématiques du folk.

La radio l'été © Getty / Dougal Waters

Culture, idées, humour et gai savoir

Un été avec Colette > du lundi au vendredi à 7h55

Après Montaigne, Baudelaire et Pascal, Antoine Compagnon propose aux auditeurs de passer tout Un été avec… Colette, la petite bourguignonne au caractère très effacé, née Sidonie-Gabrielle Colette, devenue une parisienne émancipée.

Sous le soleil de Platon > du lundi au vendredi à 10h

Une émission quotidienne de philosophie pratique, existentielle et intime. Chaque matin, le philosophe reçoit une personnalité (chanteur, comédien, philosophe, écrivain, chef, chercheur, sportif…) pour lui poser une question de philosophie, formulée en un énoncé proche d’un sujet de bac philo. Cette question de philosophie est l’occasion d’une discussion libre, permettant à l’invité de se dévoiler sous un jour nouveau, et peut-être même de formuler, en s’appuyant sur son expérience et sur les éclairages de Charles Pépin, sa propre philosophie de vie.

Blockbusters > du lundi au vendredi à 17h

Frédérick Sigrist revient avec ses Blockbusters pour le 5ème été... avec les plus grands hits de la pop culture, non pas pour dire : "Ça marche donc c’est génial !" mais plutôt pour comprendre sans a priori, pourquoi des passionnés trouvent cela génial, et c’est cela qui est passionnant ! On y parlera cinéma, séries, livres et bien sûr bandes dessinées mais aussi jeux vidéo sans oublier des émissions cultes comme celles du Club Dorothée, des humoristes entrés dans le patrimoine culturel et aussi de grandes personnalités de la musique comme Oasis, Britney Spears, Diam’s, Renaud, etc

Qui veut gagner la flûte à bec > le samedi à 10h

Chaque samedi, Thomas VDB reçoit 3 personnalités. Le but du jeu ? Gagner une flûte à bec rouge en répondant à différentes questions autour de la musique. L’occasion pour les auditeurs de jouer avec les invités. Une émission musicale et ludique à suivre tout l’été

La librairie francophone estivale > le samedi à 17h

Cet été encore, La Librairie Francophone se décline en une version "estivale". Diffusée sur France Inter, RTBF La Première en Belgique, Ici Radio Canada Première, RTS La 1ère en Suisse, sur les antennes de RFI et sur le réseau des Outre-Mer la 1ère, l’émission s’ouvre à toutes les disciplines. Véritable voyage culturel avec des découvertes de lieux inattendus, un grand entretien sélectionné dans les 15 ans de La Librairie Francophone, un Club Francophone qui donne carte blanche a des auteurs et artistes, une séquence livre de poche et le choix créole d’une personnalité

Le masque et la plume > le dimanche à 20h

Autour de Jérôme Garcin, une tribune de critiques partage leur subjectivité et passe en revue les dernières créations artistiques et culturelles de l’été. Toujours au programme : la littérature, le cinéma et bien sûr le théâtre.

Ecouter la radio l'été © Getty / Narisara Nami

Le goût des autres

Un monde nouveau > du lundi au vendredi à 18h

Tous les jours, un magazine pour comprendre le monde d’aujourd’hui et le monde de demain. Artistes et intellectuels scrutent et décortiquent ce monde déjà nouveau dans lequel nous vivons. Un monde qui de toute façon ne peut plus être le même. Radiographier les signaux d’une époque en mutation à travers ses artistes, ses idées, ses actions c’est la mission de ce magazine.

Ces paroles invisibles > le vendredi à 21h

Il y a un an, elle a publié son premier roman, La Petite dernière (Editions Noir sur blanc). Depuis, Fatima Daas a reçu de nombreux messages de ses lectrices et lecteurs. Elle a entendu leurs voix, a plongé dans leurs regards, leurs espérances. Elle a surtout écouté leurs histoires. Elle s’est reconnue à travers leurs tentatives de se faire une place dans une société excluante. Cet été, Fatima propose aux auditeurs de rencontrer quatre de ces hommes et de ces femmes qui ont appris à vivre sous le poids d’une invisibilité. Ils et elles ont une réalité importante à raconter !

Parcours de combattants > le samedi à 14h

Dans la vie, il y a ceux qui héritent et ceux qui méritent, ceux pour qui tout est facile et ceux qui doivent se battre pour y arriver. Et si nous mettions la lumière sur des compagnons de galère anonymes ? Tout l’été, Nassira El Moaddem invite les auditeurs à venir découvrir le parcours de combattants, leur chemin tortueux, parfois sacrificiel, parvenus là où on ne les attendait pas. Une discussion intime et politique avec neuf jeunes Français qui ont tout donné. Neuf parcours de combattants qui éclairent la France d’aujourd’hui, la France de demain.

Un journée particulière > le dimanche à 14h

Tous les dimanches de l’été, Zoé Varier continue de dessiner le portrait d’un(e) invité(e), intellectuel(le), scientifique, écrivain(e),… issu(e) de la société civile ou anonyme, autour d’Une journée particulière qui a marqué sa vie ! Journée historique ou pas, l’émission recrée l’univers sonore, culturel et politique de l’époque dans laquelle elle s’inscrit.

Le temps d'un bivouac > du lundi au vendredi à 16h

L’émission consacrée au voyage et à l’exploration revient tout l’été avec des rencontres inédites et une sélection des plus beaux bivouacs des saisons précédentes. Daniel Fiévet propose aux auditeurs une heure quotidienne d’aventure et d’évasion pour découvrir le monde et rencontrer celles et ceux qui le parcourent.

Les savanturiers > le samedi à 16h

L’intelligence du vivant. Cet été, Fabienne Chauvière poursuit son enquête amorcée l’été dernier auprès de spécialistes du monde animal ou végétal, qui racontent comment s’adaptent les organismes pour survivre, se reproduire ou s’organiser.

Info, actu, débat, reportage...

Le 6/9 de l'été > tous les jours à 6h

Rendez-vous unique et indispensable, la matinale de France Inter prend ses quartiers d’été dès 6h. 3 heures d’information pour continuer plus que jamais à décortiquer toute l’actualité : qu’elle soit politique, économique, sanitaire ou internationale.

Rendez-vous place du marché > du lundi au vendredi à 11h

Cet été, Aurélie Sfez et Antoine Ly repartent en tournée dans toute la France. Dans les petites villes, les villages et les périphéries, ils donnent rendez-vous aux auditeurs sur la place pour des retrouvailles libres, heureuses, nécessaires. A leur micro, les Français s’expriment et se rencontrent. On fait connaissance avec un territoire, on discute avec des actrices et des acteurs de terrain, des personnalités singulières, on écoute des histoires fortes, on fait des rencontres surprises, on improvise, tout est possible…

L'été comme jamais > du lundi au vendredi à 10h

L’été comme jamais, c’est un magazine de société au parfum estival, une heure souriante et conviviale. Dorothée Barba (en juillet) et Eva Roque (en août) se penchent sur les petits riens et les grands moments de nos vies quotidiennes, avec des invités venus de tous les horizons. Il sera question d’amitié, de boulot, d’amour, de doutes, de la vie de famille...

À chaque émission, les auditeurs sont invités à participer, donner leur avis ou poser des questions : 01 45 24 7000.

Mission Alpha : le journal de bord de Thomas Pesquet > le samedi dans le journal de 13h

Tous les samedis, dans le journal de 13h, l’astronaute livre son carnet de bord. Mélange de selfies audio et d’interviews, il raconte à Sophie Bécherel ses journées, cocktail de travail scientifique, de maintenance, d’activités physiques et de loisirs. A 400km d’altitude, il évoque ses sensations, semaine après semaine, sa motivation, sa passion pour l’espace, sa forme du moment.

Sans oublier le podcast : Allô Olma ? Ici Thomas Pesquet

Interclass' > le dimanche à 14h

Malgré le contexte sanitaire, malgré les restrictions de circulation et de déplacement, InterClass’ a relevé le défi d’une 6ème saison grâce à l’exceptionnel engagement du corps enseignant et des équipes de France Inter emmenés par Eric Valmir. InterClass’, lancé au lendemain des attentats de 2015 est un programme unique qui mobilise pendant 9 mois journalistes, producteurs, enseignants et élèves. De ce temps long passé ensemble, naissent la confiance, l’écoute et les conditions de l’apprentissage pour mieux appréhender les mécanismes de l’information et de la désinformation. Cette année, 5 établissements en Ile-de-France, 3 en région et 1 collège à l’Ile de la Réunion ont participé à l’aventure et fabriqué 9 propositions pour l’été. Une occasion unique pour entendre les émotions, les espoirs, les colères d’une jeunesse trop souvent ignorée.

L'éco de l'été > le samedi à 19h15

Au micro de Dominique Seux, un invité (économiste, chef d’entreprise, etc) pour revenir sur les grands marqueurs économiques de l’année et imaginer ce que sera "la vie économique d’après le Covid", avec à chaque émission, le regard de plusieurs étudiants.

Le code a changé > le dimanche à 18h

Le numérique a pris une place particulièrement importante dans notre vie quotidienne depuis le premier confinement : télétravail, apéros Zoom, films sur les plateformes, applications de traçage… Ces nouvelles pratiques ont-elles changé quelque chose à notre rapport à Internet ? Quels sont les dangers de cette révolution numérique qui touche tous les domaines ? Quels changements fondamentaux dans nos économies ?

À chaque épisode, Xavier de La Porte aborde, avec un invité, des sujets divers comme l’informatique dans les avions, la pornographie sur le net, la conception d’un parfum grâce à l’intelligence artificielle, etc

Je reviens du monde d'avant > le samedi à 18h

Journal de bord d’une saison de reportages pour la Terre au carré en version longue et augmentée. 9 épisodes, de la Laponie à l’Altiplano, pour montrer les changements de notre planète. Quel point commun entre un éleveur de rennes Sami du Nord de la Suède et un pêcheur Uru des hauts plateaux boliviens ? Tous deux voient leur mode de vie et de subsistance bouleversé par la dégradation de leurs paysages.

Alors que la pandémie tarde à se dissiper, l’urgence climatique et environnementale, se fait de plus en plus pressante. Des forêts primaires préservées et élevées au rang de Patrimoine mondial de l’Unesco, comme à la Réunion ou à Bialowieza en Pologne, ne sont pas sorties d’affaire… Au micro de Giv Anquetil, on retrouve celles et ceux qui se battent pour les sauvegarder.

Le téléphone sonne > du lundi au vendredi à 19h15

Tout l’été, actualité et interactivité restent au programme du Téléphone sonne, avec chaque soir, des spécialistes qui répondent aux questions des auditeurs sur des sujets très variés : santé, politique, environnement, loisirs, etc.

Musique et festivals

La musique l'été sur France Inter © Getty / Olaf Herschbach / EyeEm

Sur les routes de la musique > du lundi au vendredi à 8h55

Les routes de la musique, racontées par André Manoukian, une histoire de la musique, de toutes les musiques comme vous ne l’avez jamais entendue

Haute fidélité > du lundi au vendredi à 15h

Tous les après-midis de l’été, une heure pour savourer la playlist d’Inter avec l’enthousiasme irrésistible d’Aline Afanoukoé !

Paroles, paroles > du lundi au jeudi à 21h

Un plongeon dans la chanson française. Celle d’aujourd’hui, qui parle de notre époque, dépeint notre société, et celle d’hier, socle fondamental qui évoque les souvenirs. Sur un fou rire, une envie, un coup de gueule, une thématique, Emilie Blon-Metzinger porte haut les mots et la musique des artistes qui ont fait et font l’histoire de France Inter.

Les concerts d'inter > le samedi à 21h

Le live reste à l’honneur tous les samedis soir avec Matthieu Conquet, pour mettre en avant la nouvelle scène française dans _Les concerts d’Inte_r, l’occasion pour les auditeurs de découvrir des concerts inédits enregistrés au Bataclan, mais aussi de revivre les meilleurs moments de live de la saison : Raphael, Feu ! Chatterton, Gaël Faye, Lous & The Yakuza, etc

Le feuilleton "les années 80"

> le dimanche à 17h

Innovantes, extravagantes, démesurées, années fric, années Sida, année provoc, les termes foisonnent pour décrire la fièvre de la décennie 1980.

De la naissance du hip-hop, à l’influence des stars de la pop, au rock, aux méga concerts, à la musique électronique, au son si reconnaissable de cette époque en passant par la politique, le climat de Guerre Froide, les tensions internationales, les chefs d’Etat et leurs lubies, sans oublier la naissance du jeu vidéo, le cinéma, les humoristes, le sport, les inventions, l’écologie ou encore les élans de solidarité, neuf épisodes pour plonger au cœur de ces années et des grands évènements qui les ont jalonnés. Un feuilleton des Médias Francophones Publics.

L'Afrique en solo > le dimanche à 21h

Retour de Soro Solo le temps d’un été pour raconter les Afriques en musique. Société, cultures, traditions, modernités, légendes…

Les festivals

France Inter part sur les routes des grands événements de l’été : Le festival de Cannes, le festival d’Avignon, les Rencontres d’Arles, Les Nuits de Fourvière, Jazz à Vienne, Les Francofolies de La Rochelle, le concert de la Tour Eiffel, Jazz in Marciac... Tous rayonneront dans les programmes mais aussi lors de soirées spéciales.

Un été avec les livres des éditions France Inter

Des lectures signées France Inter © Getty / Malte Mueller

