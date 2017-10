L'amitié de plus de vingt ans de Degas et de Valéry a donné lieu à un texte publié aux éditions Vollard en 1937, Degas Danse Dessin.

Danseuse assise Edgar Degas 1881 1883 legs de Gustave Caillebotte 1894 © RMN Grand Palais Hervé Lewandowski

A l'occasion du centenaire de sa mort, lemusée d'Orsay rend hommage à Edgar Degas (1834-1917) avec une exposition dont le fil conducteur est l'ouvrage méconnu de l’écrivain, poète et penseur Paul Valéry (1871-1945).

Degas Danse Dessin, tout à la fois intime et universel, offre une évocation poétique et fragmentaire de la personnalité du peintre et de son art, et comme une méditation sur la création.

Danseuse se grattant le dos Edgar Degas / RMN Grand Palais Adrien Didierjean.

Dans l'exposition, documents figurés et documents d'archive donnent à voir ces hommes et leurs sociabilités. Les nombreux dessins du premier et les fameux carnets du second montrent l'importance de ces productions qui ont été, pour l'un et l'autre, le creuset de leur art.

Les thèmes majeurs explorés dans Degas Danse Dessin sont évoqués en associant des extraits du texte de Valéry à des oeuvres graphiques, des peintures et des sculptures de Degas.

Deux danseuses au repos Edgar Degas 1898 / Musée d'Orsay RMN

Cet écho entre texte et images invite à appréhender tour à tour la pratique de dessinateur de l'artiste, puis son attachement aux univers de la danse et de l'équitation, que Valéry lie à une même recherche du trait et du mouvement.

Source musée d'Orsay

►►► Commissaires Leïla Jarbouai et Marine Kisiel, conservatrices au musée d'Orsay