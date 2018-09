Cinéaste, productrice, écrivaine... mais surtout engagée. La "fille de Birkenau" avait choisi le 7e Art pour raconter, puis, plus récemment la plume. (Ré)écoutez Marceline Loridan-Ivens avec François Busnel, Kathleen Evin, Arthur Dreyfus et Laure Adler

C'est une frêle silhouette qui tient son imper bien fermé et marche place de la Concorde et parle, parle, parle.

Dans ce monologue elle raconte la déportation, son arrivée dans les camps, son père qui n'est pas revenu...

Nous sommes en 1961, Jean Rouch et Edgard Morin ont tourné cette Chronique d'un été, film documentaire dans lequel figure donc l'un des premiers témoignages filmés de la déportation durant la Seconde Guerre mondiale.

Ces dix dernières années, Marceline Loridan-Ivens est régulièrement venue parler sur nos ondes. Raconter son histoire et témoigner, comme elle le faisait aussi dans les collèges et les lycées, inlassablement.

Le Grand Entretien | Avril 2012

A l'âge de 78 ans, Marceline Loridan-Ivens s'aperçut que les chiffres de cet âge 7 et 8 additionnés, donnaient 15. 15, comme 15 ans. L'âge auquel elle fut arrêtée puis déportée à Auschwitz-Birkenau. Elle le raconte dans un livre, Ma vie Balagan, paru en 2006 et qui d'une certaine manière fait écho aux films qu'elle réalisa en 2003, La petite prairie aux bouleaux, récit d'un voyage intime qui confine à l'universel.

Pendant une semaine, au micro de François Busnel, Marceline a raconté : sa vie avec ses parents juifs venus de Pologne. Son frère et sa soeur, entrés très tôt dans la Résistance. Son arrestation, en février 1944 avec son père. Puis la déportation à Birkenau.

Elle revient sur le quotidien dans ce camp et sur celles qu'elle a croisées, Simone Veil notamment. Et puis après la guerre, sur sa rencontre avec le cinéaste hollandais Joris Ivens et les films engagés qu'ils tourneront ensemble.

1 - L'enfance

51 min Le Grand Entretien avec Marceline Loridan-Ivens - 1er épisode : L'enfance

2 - La vie quotidienne à Birkenau

50 min Le Grand Entretien avec Marceline Loridan-Ivens - 2è épisode : La vie quotidienne à Birkenau

3 - Survivre à Birkenau

51 min Le Grand Entretien avec Marceline Loridan-Ivens - 3è épisode : Survivre à Birkenau

4 - La vie après les camps

51 min Le Grand Entretien avec Marceline Loridan-Ivens - 4è épisode : La vie après les camps

5 - Les années cinéma

50 min Le Grand Entretien avec Marceline Loridan-Ivens - 5è épisode : Les années cinéma

L'humeur vagabonde | 9 juin 2014

Marceline Loridan a travaillé avec Joris Ivens sur tous ses films depuis leur coup de foudre en 1965. Douze films qui ont été restaurés, regroupés sous le titre Comment Yu Kong déplaça les montagnes et sont sortis dans un coffret de 5 DVD. Marceline Loridan-Ivens était l'invitéede Kathleen Evin pour évoquer le travail de et avec son mari.

53 min L'humeur Vagabonde avec Marceline Loridan-Ivens

Encore heureux | 18 juin 2014

Arthur Dreyfus explore notre temps, le bonheur et ses méandres avec la cinéaste Marceline Loridan-Ivens.

44 min Encore Heureux avec Marceline Loridan-Ivens

L'heure bleue | 15 janvier 2018

Rebelle un jour, rebelle toujours, Marceline Loridan-Ivens

52 min L'Heure Bleue avec Marceline Loridan-Ivens

Aller + loin

