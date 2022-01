Un nouvel accord va entrer en vigueur début février. Canal + et les plateformes comme Netflix et Prime Video pourront diffuser plus rapidement des films après leur sortie au cinéma.

Netflix, Disney, Canal+ et Amazon pourront diffuser les oeuvres plus tôt. © Radio France / Victor Vasseur

Satisfaire tout le monde, c’était "mission impossible" reconnaît la ministre de la culture. Pourtant, un accord vient d’être signé lundi par les principaux représentants du secteur audiovisuel et ceux du cinéma français. Une nouvelle version de la chronologie des médias sera lancée le 10 février prochain. Cet accord permet aux films sortis au cinéma d’avoir une seconde vie encore plus rapide sur les plateformes de streaming légales comme Canal+, Netflix, Prime Video et Disney+. La chaîne de Vincent Bolloré voit le temps après la sortie en salle d’un film ramené à six mois. Netflix pourra proposer les films 15 mois après leur diffusion au cinéma, contre 36 mois aujourd’hui.

La chronologie des médias, c’est quoi ?

Ce dispositif date des années 60, il régit les délais entre l’exploitation des films au cinéma et leur diffusion sur d’autres supports, comme la vidéo à la demande, à la télévision, en DVD/Blu-ray, en SVoD. L’objectif est de limiter la concurrence entre le cinéma et la télévision.

La chronologie des médias définit aussi l’ordre, quel support est prioritaire. Ils sont choisis notamment en fonction du financement de la production audiovisuelle. Plus une chaîne ou une plateforme met d’argent dans la création cinématographique, plus elle pourra rapidement profiter de films dans son catalogue.

A quoi ressemblera la nouvelle chronologie des médias ?

Si vous ratez un film au cinéma, il faudra toujours attendre quatre mois après sa sortie avant de le retrouver en DVD, en Blu-ray ou en location en vidéo à la demande. Si le film enregistre moins de 100.000 spectateurs en quatre semaines, le délai peut passer à trois mois pour lui donner une seconde chance. En revanche, les négociations pour diminuer le temps à 45 jours, comme certains de nos voisins européens, ont échoué.

Canal+, le financeur historique du cinéma français, est le grand gagnant de cette nouvelle chronologie. La chaîne pourra diffuser un film six mois après sa sortie en salles, contre huit jusqu’à présent. En échange, la chaîne payante promet d'investir 600 millions d'euros dans les trois prochaines années dans le cinéma français et européen.

A partir du 10 février donc, voici les nouvelles règles appliquées :

- Vod/DVD/Blu-ray : quatre mois après la sortie en salle.

- Canal+ et OCS : six mois après la sortie en salle, contre huit mois dans l’ancienne chronologie.

- Netflix : 15 mois après la sortie en salle, contre 36 mois.

- Prime Video et Disney+ : 17 mois après la sortie en salle, contre 36 mois.

- Chaîne gratuite de télévision : 22 mois après la sortie en salle, contre 30 mois.

Netflix devra attendre au moins 15 mois après leur sortie en salle pour ajouter un film sur sa plateforme, contre 36 mois auparavant. La raison : la plateforme s’engage à produire des films en France, dont le budget s’élève de trois à quatre millions d’euros. Les deux autres plateformes, Prime Video et Disney+, devront attendre 17 mois, soit un an et demi.

Près de deux ans entre la sortie d’un film et sa diffusion à la télévision

Les chaînes de télévision gratuites sont en queue de peloton. TF1, France 2 ou encore Arte pourront programmer un film 22 mois après sa sortie en salle. Les chaînes ont donc négocié une exclusivité. Lors de sa diffusion à la télévision, il devra être retiré des plateforme de streaming.

Toutefois, un accord avec les services de streamings comme Netflix pourra être signé pour ouvrir des "périodes de co-exclusivité". Les spectateurs auront alors le choix entre voir le film sur la chaîne gratuite ou sur une plateforme.