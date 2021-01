Quels seront les effets de la crise sanitaire sur la diffusion des séries TV ? Quels programmes guetter en 2021?

Quelles séries se mettre sous la dent en 2021 ? © Getty / Karen Moskowitz

Près d'une trentaine de séries américaines sur "Pause"

Alors qu'une flambée de cas Covid frappe la Californie, les autorités sanitaires se sont adressées aux producteurs dans un mail du 24 décembre 2020 (Source : FilmLA) :

Bien que les productions musicales, télévisées et cinématographiques soient autorisées, nous vous demandons d'envisager fortement de suspendre le travail pendant quelques semaines. (…) Identifiez et retardez les activités à haut risque, et concentrez-vous sur les travaux à faible risque pour le moment, si possible.

Dans sa chronique du 4 janvier 2021, Sonia Devillers dresse un rapide panorama de la situation Outre-Atlantique : "La Californie caracole en tête des régions les plus touchées des États-Unis avec 2,3 millions de cas détectés". Deux douzaines de productions sont ainsi à l'arrêt, ce qui ne sera pas sans conséquence sur la diffusion des programmes sur les chaînes internationales… Du côté de la Warner Bros : les comédies Mom, B Positive et Bob Hearts Abishola ont annoncé différer la reprise de leur tournage initialement prévus après les vacances de Noël. Et même chose pour CBS avec les drames, Shameless (Showtime) et You (Netflix) qui adapteront leur reprise à l'évolution de la situation. Universal TV a également suspendu le tournage de six comédies : Mr. Mayor, Kenan et les comédies policières Good Girls et Brooklyn Nine-Nine (diffusée en France sur Canal ). Également reportées, les séries Hacks de HBO Max et Never Have I Ever de Netflix. L'animatrice de L’Édito M renvoie à la lecture du magazine Variety qui dénombre presque 30 programmes dont les productions sont en suspens…

La comédie policière Brooklyn Nine Nine fait partie des séries à l'arrêt.

Clap final et spectateurs frustrés

Concurrence serrée, pression accrue par les complications liées à la Covid-19…

À l'automne, on dénombrait 87 séries annulées en 2020 et plus de la moitié au terme de leur première saison (Source Le Monde/ IGN). C'est le cas de l'ambitieuse série Away, qui racontait les aventures d'une astronaute, incarnée par Hilary Swank, mais aussi de la série romantique Run (HBO/ OCS) : l'histoire de deux ex-amants sommés de tout quitter pour obéir à un pacte scellé 15 ans plus tôt.

Précautions sanitaires obligent, les productions voient leurs charges grossir, ce qui n'est pas sans effets. Netflix a ainsi justifié l'interruption de Glow, The Society et I am not ok with this "en raison des circonstances créées par le Covid".

Parmi les séries stoppées net : Rubicon (AMC), Firely (Fox) et Messiah (Netflix) ont aussi laissé leur public orphelin.

Plus près de chez nous, les séries à succès Le Bureau des Légendes (Canal ) et Dix pour Cent (France TV) sont passées entre les gouttes, mais la production française est, elle aussi, impactée par la crise. Difficile en effet de respecter les mesures de distanciation sociale sur les plateaux, il faut encore réduire les effectifs au maximum et procéder régulièrement à la désinfection des lieux, des caméras et des micros… Autre solution préconisée : la quatorzaine préventive et le test, des mesures qui ralentissent la production. Si l'on peut parfois tricher en filmant les acteurs sur fond vert et incruster un décor a posteriori, exit les scènes de foules ou les tournages prévus à l’étranger, devenus trop risqués !

La série Hippocrate au cœur de la crise

Très attendue, la seconde saison d_'Hippocrate_, série médicale saluée comme "un chef-d'œuvre du genre" (Le Monde) a vu son tournage interrompu avant même le confinement, Thomas Lilti ayant décidé de laisser sa casquette de réalisateur au vestiaire pour sa blouse de médecin. Une partie du matériel de tournage et des repas ont également été remis au personnel hospitalier. La seconde saison tournée au cœur d'un hôpital du 93 fera peut-être une place à la crise actuelle.

Loin de laisser nos écrans vides, de nombreuses productions américaines et européennes débarquent néanmoins prochainement sur nos chaînes.

La présélection de "Une heure en série" pour 2021 :

👉 Du côté de l'hexagone …

Les choix d'Ariane Allard (Positif et Causette) :

En thérapie : sur Arte, début février 2021 (et sur Arte.tv en janvier)

Les réalisateurs, Éric Toledano et Olivier Nakache, ont choisi de situer l'action quelques jours après les attentats du 13 novembre 2015…

Terminée juste avant le confinement au printemps 2020, En Thérapie est la version française de de Bity Pool, une série israélienne née en 2008 qui a connu 18 déclinaisons un peu partout dans le monde, la plus célèbre étant In Treatment (avec Gabriel Byrne).

Arianne Allard : "Les mots et les maux sont à l'honneur de cette série minimaliste et dramatique (nous sommes dans le cabinet d'un psy, lui-même en analyse). Le casting est également très prometteur : Reda Kateb, Mélanie Laurent, Clémence Poésy, Pio Marmaï et Frédéric Pierrot dans le rôle du psy…"

Diana Boss (France TV.Slash 5 x 20 min) automne 2021

Un savant mélange de bad girl, de cœur tendre et de femme d'affaire.

Diana Boss est présenté comme le pendant féminin de Validé, (l'histoire d'un jeune rappeur adoubé par une star du milieu). "Diana Boss dresse le portrait de Malika, une jeune avocate de 23 ans qui cède à sa passion pour le rap. Un peu d'œstrogène dans un flot de testostérone, ça fait toujours du bien. On doit cette série à Marion Séclin (Zérostérone) showrunneuse et autrice féministe, on peut lui faire confiance pour s'attaquer aux clichés…" Arianne Allard

Le choix de Marjolaine Boutet (Phosphore)

Paris Police 1900, (Canal février 2021)

"Paris police 1900", une création originale Canal / Canal

Le sujet central de cette série est la police et la question du maintien de l'ordre, ce qui résonne très fortement avec notre actualité !

"Une série historique produite par Fabien Nury (Un Village français). Le sujet central de cette série est la police et la question du maintien de l'ordre. Il sera question de la montée de l'extrême-droite, de l'antisémitisme, des violences faites aux femmes, mais aussi du développement des sciences criminelles. Fait remarquable, il n'y a aucun acteur connu au casting et c'est tant mieux ! ». Marjolaine Boutet

Les séries étrangères attendues pour 2021

Ms. Marvel : le choix de Marjolaine Boutet (Phosphore) le 15 janvier, Disney

Il s'agit de la première série Marvel, "un casting incroyable : Elizabeth Olsen (La Sorcière Rouge dans l'univers cinématographique Marvel) en couple avec l'acteur britannique Paul Bettany. Ensemble, ils traversent les époques et les sitcoms. À la tête de cette série, la showrunneuse talentueuse, Jack Schaeffer (à l'œuvre avec le très attendu Black Widow) et le réalisateur Mat Shacman (ex-acteur). De quoi donner envie !"

Collin In Black And White (Netflix) : une mini-série attendue par Benoît Lagane

Sur Netflix, ce sont souvent les mini-séries les plus intéressantes !

"Une série signée Ava Duvernay, réalisatrice et scénariste américaine, auteur du chef-d'œuvre When They See Us (diffusée sur Netflix). Collin In Black And White s'attache cette fois à la jeunesse de l'ancien quarterback, Colin Kaepernick, et va sans doute nous permettre de comprendre comment ce footballer devenu star a pu connaître le racisme." Six épisodes attendus avec impatience.

Doogie Kameāloha, M.D. (Disney )

Le reboot de Dr Doogie, la série qui a révélé Neil Patrick Harris, inventée par deux grandes plumes de la télévision des années 1980 et 1990. Située non plus à Los Angeles mais à Hawaï, où c'est désormais une jeune femme métis qui devient médecin. Il y aura sans doute des choses à attendre de cette série."

Fundation (Apple TV) adapté d'Isaac Asimov, le maître de la SF : le conseil de Xavier Leherpeur

Fundation est inspiré d'une série de nouvelles d'Isaac Asimov publiées entre 1941 et 1944. L'auteur, référence du genre, a déjà inspiré nombre de réalisateurs dont Georges Lucas pour son Star Wars. David S. Goyer, le showrunner de la série, a signé le scénario des Batman de Christopher Nolan et des Superman de Zack Snyder.

Dans un futur lointain, la Terre est devenue inhabitable et l'Empire galactique règne sur les mondes de la Voie Lactée. Mais la chute de cet empire est annoncée et conduit un groupe à l'exil pour préserver la connaissance de l’Humanité… Au casting, figure Lee Pace (Le Hobbit), Lou Llobell, Leah Harvey, Laura Birn, Terrence Mann ou encore Cassian Bilton.

