David Foenkinos, Gérard Darmon, Bruce Weber, Yannick Haenel et Roméo Elvis : retrouvez les meilleurs moments de "Boomerang" d’Augustin Trapenard cette semaine.

Yannick Haenel : "La vraie vie, c'est se rendre disponible. C'est désactiver les emplois du temps" © Getty

Paul Guillotte a préparé un best-of de Boomerang à partir des entretiens d'Augustin Trapenard cette semaine.

14 min Le best of de Boomerang du 22 février Par France Inter

Lundi 18 février : David Foenkinos

Il est l'auteur de La délicatesse, des Souvenirs ou de Charlotte. Son nouveau roman, Deux soeurs (Gallimard) est sorti cette semaine. Il est venu en parler avec Augustin en avant-première.

Chacun possède sa propre définition de la beauté. Pour moi, c'est une façon de rendre la vie dense et intense.

► (Ré)écouter Boomerang avec David Foenkinos

Mardi 19 février : Gérard Darmon

Sa voix grave et son regard intense vous ont fait rire dans La cité de la peur, Astérix Mission Cléopatre ou ému dans Le cœur des hommes. "Le dictionnaire de sa vie", en collaboration avec Laurence Monsénégo vient de paraître aux éditions Kero.

Il y a une frustration quand on reçoit l'insulte, et en même temps c'est une façon de garder ses repères, parce que la première tentation quand on est insulté, c'est de répondre. ça permet de garder le contrôle, de se reprendre si on ne répond pas tout de suite, mais ça laisse des traces, des petites griffures.

► (Ré)écouter Boomerang avec Gérard Darmon

Mercredi 20 février : Bruce Weber

Depuis plus de trois décennies, il interroge le masculin à travers ses photos de mode et ses films. Dans Nice Girls don't stay for breakfast, en salles le 27 février, il creuse le mystère d'une icône de la virilité "made in USA", Robert Mitchum.

► (Ré)écouter Boomerang avec Bruce Weber

Jeudi 21 février : Yannick Haenel

Il est écrivain, lauréat, il y a deux ans du Prix Médicis pour Tiens ferme ta couronne. Dans La solitude, Caravage, il se penche sur le lien intime qui l’unit au peintre italien du 16ème siècle, pour mieux proposer une réflexion sur la création et le sacré.

La vraie vie, c'est se rendre disponible. C'est désactiver les emplois du temps

► (Ré)écouter Boomerang avec Yannick Haenel

Vendredi 22 février : Roméo Elvis

Il est l'une des incarnations de la nouvelle garde du rap ! Après avoir triomphé aux Victoires de la musique avec sa soeur Angèle, il a choisi Boomerang pour parler de son nouveau morceau, Malade, qui vient tout juste d'être dévoilé.

► (Ré)écouter Boomerang avec Roméo Elvis