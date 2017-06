Recette de Kéda Black extraite de son livre "Changer d'assiette : pour moi, ma famille... pour demain" Editeur Marabout

Rhubarbe © Getty

Pour 4 personnes - Prêt en 30 minutes

6 branches de rhubarbe

4 cuillerées à soupe de sucre

2 cuillerées à soupe de crème épaisse

1 cuillerée à soupe de whisky

Flocons caramélisés

4 cuillerées à soupe de petits flocons d’avoine

1 cuillerée à soupe de sucre

Chantilly

250 ml de crème liquide entière

1 cuillerée à soupe de sucre

Porter doucement à ébullition 500 ml d’eau dans une casserole assez large avec 4 cuillerées à soupe de sucre, en remuant pour le dissoudre. Faire cuire à frémissement les tiges de rhubarbe coupées en tronçons de 5 cm dans ce sirop léger, pendant 8 à 10 minutes. Retirer les morceaux de rhubarbe à l’aide d’une écumoire et les garder. Ajouter le whisky dans le sirop. Laisser refroidir. Faire prendre ce sirop en sorbetière après l’avoir mélangé avec la crème épaisse.

Mélanger les flocons d’avoine avec le sucre. Étaler sur une plaque à four et placer sous le gril préchauffé pendant quelques minutes. Surveiller : il faut juste que le sucre fonde et que les flocons soient légèrement torréfiés.

Fouetter la crème en chantilly, ajouter le sucre. Accompagner la glace de rhubarbe et de chantilly et saupoudrer de flocons caramélisés.

