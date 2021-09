Laure Adler a soumis Amélie Nothomb à la question et certaines de ses réponses sont étonnantes.

Amélie Nothomb © AFP / Joël Saget

Amélie Nothomb a voulu se suicider à l'âge de 4 ans

Non pas forcément qu'elle voulait en finir, mais pour une sombre histoire de carpe : "J'ai découvert la bouche des carpes et la bouche des carpes est le spectacle le plus répugnant que j'ai vu de ma vie. Je pense en particulier à la bouche des carpes quand elles viennent à la surface, quand on les nourrit, quand on leur jette leurs granules, on voit leurs espèces de bouches infectes qui s'ouvrent et qui viennent bouffer des granules."

A l'époque, la famille Nothomb vit au Japon où Patrick Nothomb est consul général. Ce jour là, c'est Amélie qui doit nourrir les carpes dans l'étang du jardin :

A bout de dégoût, j'ai décidé d'en finir

"Je ne pense même pas que je voulais vraiment mourir. Ce dont je suis sûr, c'est que je ne voulais plus voir la bouche des carpes en train d'avaler leurs granules. Et comme je savais qu'il y avait moyen de se tuer dans l'eau puisque je me noyais une fois par semaine, je me suis laissée tomber dans l'étang et j'ai attendu la mort."

Heureusement, la maman d'Amélie n'était pas loin et sauva sa fille.

Amélie n'est pas son vrai prénom

C'est ainsi qu'on l'a toujours appelée. Mais ce n'est pas le prénom qui figure sur sa carte d'identité pour des raisons familiales sur lesquelles elle ne s'étend pas : "C'est ainsi que mes parents souhaitaient m'appeler, mais il y avait un interdit sur ce prénom parce que la jument de l'arrière grand-père s'appelait Amélie."

Pour ses 12 ans, on lui offre un éléphant

Un véritable éléphant, mais l'auteure nuance immédiatement, on lui a offert cet éléphant pour 24h. La famille vit alors au Bangladesh, où les éléphants ne sont pas chose si rare, et où il était possible de louer un éléphant pour 24 heures : "Pendant les 24 heures où cet éléphant était mien. Je n'ai pas quitté son dos. C'était formidable. J'ai pris mon bain sur l'éléphant. L'éléphant a pris son bain en même temps que moi, c'était le tuyau d'arrosage. J'ai mangé le gâteau sur l'éléphant, j'ai dormi sur l'éléphant, etc."

Elle rêvait d'être danseuse

Et avoue un grand nombre de carrières ratées :

Je suis une Japonaise ratée, une danseuse étoile ratée, une martyre ratée. Mais tout ceci fait un écrivain belge d'expression française plus ou moins réussi.

Elle n'écoute jamais de musique quand elle écrit

Parce que ça tuerait sa petite musique intérieure : "Ça moucherait mon son qui n'est pas très fort. Quand j'écris ma musique, c'est de la toute petite musique. Toute musique que j'écoute serait forcément plus forte et je n'entendrais plus la musique de ma phrase."

Elle a un remède miracle lorsqu'elle manque d'inspiration

On a fait d'Amélie Nothomb une écrivaine prolixe, ce qui est la réalité. Mais on a également fait d'elle quelqu'un qui avait de l'inspiration sans cesse. Or, ce n'est pas tout à fait le cas : "Il y a des jours où ça ne vient pas, mais ces jours là, je fais dans le vide le geste d'écrire. C'est à dire que je fais exactement le geste du sourcier avec sa baguette qui cherche une source. Et ça finit toujours par marcher. Ça me donne l'air d'une débile mentale profonde puisque je suis là en train de tracer des mots dans le vide. Mais ce geste finit toujours par accoucher d'une inspiration."

