Un taxi, la nuit. Edouard Baer pour son rendez-vous dominical et nocturne sillonne la capitale. Au volant : Noëlle. A ses côtés : Line puis Antoine. À la guitare : Tito

Taxi dans Paris © Getty

Le chauffeur du taxi ne s’appelle pas Jo, mais Noëlle.

D'une soirée électorale avec des Brésiliens de Paris à une balade dans le Chinatown parisien, en passant par la Comédie Française ou Edouard Baer accueille à leur sortie de scène les comédiens de la Locandiera, Lumières dans la nuit vagabonde..... Rendez-vous prévus, rendez-vous manqués, rendez-vous improbables, Noëlle est le témoin privilégié des rencontres de cette soirée, d'autant que certaines ont lieu sur la banquette arrière de son taxi.

Line, l'infirmière de nuit

Line a fait le choix de travailler la nuit. Un rythme différent, mais un travail différent également. "Un malade ne se comporte pas de la même façon la nuit" confie-t-elle.

Line travaille dans un service de dialyse. Elle y croise des patients "planifiés", mais aussi des urgences.

Je reste une humaine avant d'être une soignante.

Lorsqu'elle accueille un patient, la nuit, en urgence, le rôle de Line est de l'apaiser.

"Je suis content que vous soyez là". "Quand me vous parlez ça me rassure". "C'est votre voix qui me calme". Voilà quelques une des phrases que Line entend le plus souvent et qui accompagnent ce lien particulier qui se noue entre elle et les patients.

Antoine, l'étudiant

À bord du taxi de Noëlle, Edouard Baer roule dans Paris, n'attendant rien, espérant tout. Direction le XIIIe arrondissement. Du côté de la place d'Italie, il doit retrouver Grace Ly, jeune auteure, spécialiste du quartier chinois de Paris.

Edouard est loin d'être seul dans son taxi. En sortant de la Comédie Française, il est tombé sur Antoine.

Antoine était chez lui, il écoutait l'émission et a décidé de rejoindre Edouard qui l'a littéralement kidnappé. Antoine prépare un master "patrimoine et musée". Antoine aime transmettre son amour du patrimoine. Mais lorsque Edouard lui demande s'il y a une époque, un style qu'il affectionne particulièrement sa réponse est pour le moins surprenante.

