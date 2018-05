La chanteuse belge Claudine Luypaerts, connue sous le nom de Maurane, a été retrouvée morte lundi soir à son domicile de Bruxelles à l'âge de 57 ans. Il y a quelques jours encore, elle avait annoncé sur les réseaux sociaux son retour sur le devant de la scène, après deux années d'absence.

La chanteuse Maurane lors des Victoires de la Musique 2013 © Getty / Tony Barson

Le décès de Maurane, annoncé par la chaîne publique RTBF, a été confirmé à l'agence de presse Belga par le parquet de Bruxelles. La chanteuse était connue en France depuis les années 1980 et sa participation à la comédie musicale "Starmania" coproduite par Michel Berger, et plus récemment pour avoir été jurée dans l'émission de télévision "La Nouvelle Star".

A ce stade de l'enquête, "la mort n'est pas considérée comme suspecte par l'intervention d'un tiers", a précisé un porte-parole du parquet, tandis qu'une autopsie devra en déterminer la cause.

Maurane était connue en France depuis les années 1980 et sa participation à la comédie musicale "Starmania" coproduite par Michel Berger, et plus récemment pour avoir été jurée dans l'émission de télévision "La Nouvelle Star".

Retour annoncé

Plusieurs passages sur scène ces derniers jours en Belgique à l'occasion d'hommages à Jacques Brel laissaient augurer une reprise de sa carrière, qu'elle avait mise entre parenthèses, notamment en raison de problèmes aux cordes vocales. Elle avait elle-même annoncé ce retour ces derniers jours sur les réseaux sociaux.

"Aujourd'hui, je remets officiellement les pieds sur une scène après plus de 2 ans d'absence. Je ne vous dirai pas dans quel état je suis... Vous devez vous en douter", écrivait-elle jeudi dernier sur sa page Facebook, avant une soirée consacrée à Brel en Wallonie.

Samedi et dimanche à Bruxelles elle avait chanté du Brel en duo avec d'autres artistes à l'occasion respectivement d'un mini concert puis d'un festival en plein air devant des milliers de personnes.

Maurane préparait une tournée programmée pour le printemps 2019, dans la foulée d'un album consacré à Jacques Brel qui devait sortir à l'automne à l'occasion du quarantième anniversaire de la mort

"Côté album, les choses avancent bien puisque 14 maquettes sont enregistrées (...) Un premier single devrait sortir dans le courant de cet été", ajoutait-elle sur Facebook.

Dans la nuit après l'annonce du décès, Lara Fabian et Christophe Willem ont été parmi les premiers à rendre hommage à Maurane sur les réseaux sociaux.

Depuis le Canada, la chanteuse Lara Fabian a salué une artiste "rare", "plus grande que la musique".

Star de "Starmania"

Née le 12 novembre 1960 à Ixelles d'une mère pianiste et d'un père directeur d'une académie de musique, Claudine Luypaerts, la future Maurane, avait grandi à Scharbeek, autre commune de Bruxelles. Elle avait participé dès l'adolescence à des concours de chant et tenu en 1979 un rôle dans un spectacle musical, déjà en hommage à Jacques Brel.

L'artiste belge a publié une douzaine d'albums au fil de sa carrière, le dernier, "Ouvre", datant de 2014. Elle s'était fait connaître en France à la fin des années 80 grâce à sa participation à la comédie musicale "Starmania" produite notamment par Michel Berger.

Mais en France, ce sont des tubes comme "Prélude de Bach", "Toutes les mamas" ou "Tu es mon autre"(en duo avec Lara Fabian), qui lui avait offert les honneurs des radios.

Maurane était une grande admiratrice de Claude Nougaro à qui elle avait consacré un disque de reprises dans les années 2000.

►Écouter | Le portrait de Maurane par Jacqueline Petroz : "Une artiste attachante"

1'15 ►Écouter | Le portrait de Maurane par Jacqueline Petroz : "Une artiste attachante" Par Jacqueline Petroz

Artiste engagée, elle avait aussi participé à plusieurs levées de fonds pour les Restos du Coeur, la Soirée des Enfoirés ou Sol en Si (Solidarité Enfants Sida). Au cinéma, elle avait donné la réplique à François Cluzet dans le "Collier rouge", film du réalisateur Jean Becker sorti en début d'année.