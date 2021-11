La série française "Dix pour cent" a reçu le prix, lundi soir, de la meilleure série de comédie aux International Emmy Awards. Une consécration pour la série qui suit les aventures d'une agence d'agents, et "l'aboutissement de tout un parcours" pour sa créatrice Fanny Herrero.

L'équipe de "Dix pour cent" a pu brandir un International Emmy Award, lundi soir à New York © AFP / Kena Betancur

C'est une consécration, et une confirmation du statut désormais international d'une série apparue sur les écrans de télévision français : "Dix pour cent", la série qui suit le quotidien de l'agence d'artistes ASK, a remporté lundi soir, à New York, l'International Emmy Award de la meilleure série de comédie, dans cette cérémonie considérée comme l'une des plus importantes du marché international de la télévision, car elle braque les projecteurs sur des productions non-américaine. Rebaptisée "Call my agent" pour les pays anglophones, la série qui compte désormais quatre saisons a fait le tour du monde grâce à sa diffusion sur la plateforme Netflix, et "il y a pratiquement 20 remakes qui ont été signés", selon le co-producteur Dominique Besnehard.

"Le résultat de longues années de travail"

"Nous sommes tellement heureux", se réjouit Harold Valentin, lui aussi co-producteur de la série, joint par France Inter. "C'est le couronnement d'une aventure qui a commencé sur Canal Plus, qui a fini sur France 2 et sur Netflix, et le plaisir qu'ont eu les gens de voir ces personnages se battre avec leur passion pour l'art, ça a été une joie formidable", se félicite le producteur. "C'est l'accomplissement de longues années de travail, de beaucoup de passion et de cœur qui ont été mis dans cette série par toute une équipe", a également déclaré à France Inter Fanny Herrero, la créatrice de la série. Il y a cinq ans, la première saison de "Dix Pour Cent" avait déjà été nommée aux International Emmy Awards, "mais la série venait tout juste d'arriver sur Netflix, elle n'avait pas encore voyagé à travers le monde. Depuis, on a réussi à toucher une audience beaucoup plus large, et l'Emmy vient couronner cela. C'est l'accomplissement de tout un parcours".

"Paris a une image très forte à l'étranger, c'est une capitale de l'art, de l'amour, et de l'amour de l'art"

Y a-t-il vraiment eu un effet Netflix ? "C'est clairement ça : Dix Pour Cent, c'est France 2 à la base, qui a permis que cette série existe, et donc je remercie France Télévisions. Mais à partir du moment où Netflix est arrivé en 2016, on a vraiment mesuré de saison en saison un effet de bouche à oreille. Et tout cela a culminé avec la saison 4 dirigée par Victor Rodenbach à qui j'ai passé la main", note la créatrice, qui souligne aussi l'effet Covid, et le besoin de fiction, de séries, du public, pendant les périodes de confinement : "Ce n'est pas naturel pour le public américain de s'intéresser à des programmes en langue étrangère, mais grâce au Covid, ils ont commencé à regarder ce genre de programme".

Une série "très française mais inspirée par une écriture anglo-saxonne"

Selon Harold Valentin, les compétiteurs "anglais, indiens, mexicains", ont témoigné aux créateurs et créatrices de la série française l'importance de "Dix pour cent" dans leurs pays respectifs : "Ils nous ont dit que cette série, non seulement les gens la regardent, mais en plus ils en parlent entre eux, ils aiment parler de la France et de Paris à travers cette série".

"C'est parce qu'il n'y a pas de recette, de modèle, que la série trouve son public"

"Authentique, humaine" : c'est parce que la série n'a pas de modèle défini qu'elle rencontre son public, selon Fanny Herrero : "Elle se déroule dans un milieu assez étroit et méconnu, mais en même temps elle aborde des thématiques universelles, comme l'accomplissement de soi, le fait de vivre avec ses passions, avec son ambition dans le travail". C'est une série "à la fois très française par ce qu'elle raconte, et en même temps très inspirée par une forme d'efficacité anglo-saxonne dans l'écriture", ajoute-t-elle.