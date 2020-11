Reportée au printemps dernier et fixée à ce 14 novembre, la Nuit européenne des musées devient la "Nuit des musées chez nous", contexte sanitaire oblige. Les musées ont mis en place des propositions en ligne pour les amateurs et amatrices d'art. Voici notre sélection de dix d'entre elles, pour cette soirée culturelle.

Illustration de Paris en temps de couvre-feu lors de la seconde vague de l'épidémie de Covid-19. © Radio France / Valentin Belleville

Il n'y aura pas de déambulations, pas de visites insolites, pas de découvertes d'oeuvres en face à face cette année : en raison du reconfinement, la Nuit des musées, organisée habituellement au printemps mais qui avait été déplacée à ce samedi 14 novembre, est transformée en Nuit des musées "à la maison".

Pour autant, les musées s'activent pour proposer à leurs visiteurs ou à celles et ceux qui ont envie de les découvrir des dispositifs en ligne pour assurer la continuité de l'événement malgré les contraintes. Visites virtuelles, live sur les réseaux sociaux, jeux et vidéos : voici dix idées, piochées dans le vaste programme de l'évènement, pour passer une bonne Nuit des musées.

Le Louvre Lens dans la nuit noire

Le Louvre-Lens accueille jusqu'en janvier l'exposition "Soleils noirs", consacrée à la place de la couleur noire dans l'histoire de l'art. Actuellement fermé, le musée propose pour cette Nuit des musées une visite insolite en ligne : sur ses pages Facebook et Instagram, le lieu partage à partir de ce samedi soir des séquences d'une visite guidée de la Galerie du temps (galerie principale du musée) et de l'expo "Soleils noirs"... à la lampe de poche.

L'histoire du Vinyle à l'honneur, au musée de l'Imprimerie à Lyon

À Lyon, le Musée de l'Imprimerie et de la Communication graphique consacre une exposition au disque vinyle, à ses deux vies (celle des années 50 à 80, puis celle depuis quelques années). De la fabrication technique du disque à l'art des pochettes de disque, l'exposition évoque tous les aspects de ce disque. À l'occasion de la Nuit des musées chez soi, le musée a mis en ligne une visite en vidéo, d'une dizaine de minutes, de l'exposition.

Le Palais idéal du Facteur cheval éclairé à la bougie

À Hauterives dans la Drôme, le Palais idéal du Facteur cheval va se révéler sous un jour nouveau grâce à une illumination à la bougie. Ce sera l'occasion de découvrir ce lieu insolite, bâti par un seul homme en plusieurs dizaines d'années, sous un nouveau jour - ou plutôt sous une nouvelle nuit, et d'en découvrir ses secrets l'occasion de cette visite guidée.

Le MAC VAL s'associe à Act Up pour une nuit des musées engagée

Cette année, le Musée d'art contemporain du Val-de-Marne (MAC VAL), à Vitry-sur-Seine, fête ses 15 ans ce mois-ci et se présente comme un acteur engagé du monde de l'art. À cette occasion, pour cette nuit des musées, il présente une collaboration inédite avec l'association de lutte contre le Sida Act Up, connue pour être proche du milieu de l'art contemporain. À quinze jours de la journée mondiale de lutte contre le VIH, le musée présente donc ce samedi une collection de t-shirts créés par des artistes célèbres (Claude Lévêque, Tania Mouraud, Claude Closky, etc.) et vendus au profit de l'association. En outre, le musée diffuse ce samedi sur sa page YouTube deux documentaires consacrés à l'histoire d'Act Up.

Neuf expositions pour le prix d'une en Normandie

La Réunion des musées de Normandie propose un dispositif pour continuer à suivre la "Saison impressionniste" de cette année, qui se déployait sous la forme de six expositions et de trois projets menés par des artistes contemporains. Du musées des Beaux-Arts de Rouen qui proposait une exposition de la collection de l'industriel du début du XXI François Depeaux au Muséum qui propose de découvrir les herbiers réalisés par Monet à Giverny jusqu'à l'exposition de l'artiste Claire Tabouret, ces neuf expositions sont toutes visibles sous la forme de visites virtuelles, à découvrir ici.

Au coeur du patrimoine d'Air France

Savez-vous qu'il existe un Musée d'Air France, consacré au patrimoine de la compagnie aérienne ? Mieux encore, qu'il est visible de façon virtuelle dans une exploration en 3D sur Internet ? À l'occasion de la Nuit des musées, le musée invite les internautes à découvrir une exposition sur les célébrités immortalisées dans les avions Air France. Mais c'est aussi l'occasion de découvrir comment les avions français ont inspiré les artistes... ou de redécouvrir les impressionnantes affiches publicitaires de la compagnie aérienne.

La première exposition virtuelle du Centre Pompidou est consacrée à Miro

Jusqu'à présent, le Centre Pompidou n'avait jamais réellement produit de visite virtuelle exclusive. C'est désormais chose faite avec cette exposition inédite consacrée au triptyque des Bleus de Joan Miro. Une exposition retraçant l'histoire des ces tableaux est donc à découvrir sur votre écran - et nulle part ailleurs, elle n'existe pas en vrai, dans un Centre Pompidou reconstitué en 3D. L'occasion d'en apprendre plus sur ces trois tableaux impressionnants, rarement montrés au public en raison de leur taille imposante.

Le musée du design de Bordeaux explore l'histoire des sneakers

Les baskets (ou sneakers en anglais) ne sont plus depuis longtemps un seul vêtement de sport. Elles sont devenues, au fil des années, des accessoires de mode, des objets de collection et surtout, des marqueurs majeurs de la pop culture. À Bordeaux, le Musée des arts décoratifs et du design leur consacre une exposition jusqu'au mois de janvier. Pendant la période de fermeture, l'exposition reste accessible en ligne à travers un plan interactif qui permet à la fois de lire les textes et notices explicatives mais aussi de découvrir en photo les chaussures exposées, et d'aller plus loin avec des suppléments vidéo.

Une chasse aux détails au Musée d'art contemporain de Lyon

À Lyon, le Musée d'Art contemporain a imaginé un petit jeu pour donner du piment à ses visites virtuelles : à la façon d'un "Où est Charlie" géant, le musée a isolé six petits détails issus d'œuvres des collections. Aux visiteurs, petits et grands, de parcourir les trois expositions virtuelles présentées en VR pour trouver ces détails... et peut-être gagner de petits cadeaux.

La Piscine de Roubaix en visite virtuelle intégrale

Depuis le premier confinement, les musées sont de plus en plus nombreux à se doter de visites virtuelles de qualité. Et c'est le cas du musée La Piscine, à Roubaix. La visite a été conçue par une start-up nommée Immerseeve et permet de se balader dans l'ensemble des locaux du musée... y compris certains fermés au public. Le musée a également mis en ligne des vidéos pour présenter ses collections.