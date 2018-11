La carrière de Robert Doisneau a été ponctuée de rencontres musicales, toutes inspirantes pour son œil d’artiste...

Renaud, rue watt, Paris, 1988 © Robert Doisneau-Gamma Rapho

Des bals populaires aux fanfares, en passant par les cabarets, Robert Doisneau a croisé musiciens de jazz et vedettes de son époque. Les photographies de ces instants, souvent inédites, sont rassemblées pour la première fois dans cette exposition Doisneau et la musique à la Cité de la Musique, Philharmonie de Paris.

En ethnographe de son époque, Robert Doisneau eut la curiosité d’aller partout. Muni de son inséparable appareil photo, il a sillonné Paris et sa banlieue dans tous les sens.

Homme de spectacle, pour qui l’image devait être mise en scène, il répondait toujours avec bonheur aux commandes de journaux pour immortaliser Georges Brassens, Juliette Gréco, Charles Aznavour, Claude François… et, bien sûr, son ami le violoncelliste Maurice Baquet. Maurice, ami dans la vie et complice des balades buissonnières du photographe, et son violoncelle ont été des modèles merveilleux.

Juliette Gréco, Saint-Germain-des-Prés, 1947 / Atelier Robert Doisneau

Une large centaine de photographies est ici rassemblée. Au-delà de la facétie et des rires qui s’en dégagent, l’exposition rassemble toute la magie du travail de l’artiste : montages, trucages, photomontages, collages, déformations et fractionnements.

Loin de la nostalgie, l’exposition permet de découvrir une autre facette du photographe, plus inattendue : un homme résolument tourné vers demain, heureux d’immortaliser une nouvelle génération de musiciens dans les années 1980, comme les Rita Mitsouko, Les Négresses vertes, ou encore Pierre Schaeffer et Pierre Boulez.

Les Rita Mitsouko 13 octobre 1988 Parc de la Villette / Atelier Robert Doisneau

Toutes ces photographies nous dévoilent un homme au travail qui a passé sa vie à courir derrière l’imprévisible et la surprise. Conçue par Clémentine Deroudille, petite-fille du photographe et, notamment, commissaire de l’exposition Barbara, cette joyeuse balade sera mise en musique par les Moriarty et mise en scène par Stephan Zimmerli, musicien et graphiste du groupe.