Jon Batiste est l'un des grands gagnants de la cérémonie des Grammy Awards, qui s'est tenue dimanche soir à Las Vegas. A 35 ans, le jazzman décroche la plus prestigieuse récompense, celle de l'album de l'année.

Jon Batiste sur la scène des Grammy Awards 2022 © AFP / Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

C'était l'un des favoris surprise de cette 64ème édition des Grammy Awards : Jon Batiste vient de remporter cinq Grammy Awards, dont celui de l'album de l'année, considéré comme la récompense la plus prestigieuse, Avec ces récompenses – et ses 11 nominations, il est l'un des rares jazzmen à avoir réussi à un tel exploit face aux plus grandes stars de la pop et du rap, qui dominent habituellement cette cérémonie.

Un album, un clip et un film primés

S'imposer face à Billy Eilish, Justin Bieber, Taylor Swift, ABBA, Kanye West ou encore la nouvelle révélation venue de Disney, Olivia Rodrigo - primée en tant que révélation de l'année - tient de l'exploit pour ce jazzman de 35 ans. qui a remporté le Grammys du clip vidéo de l'année (pour "Freedom"), deux trophées dans les catégories "American Roots Performance" mais aussi une récompense pour la musique du film d'animation "Soul", qui lui avait déjà valu un Oscar en 2021. Le trophée de l'enregistrement de l'année lui a toutefois échappé, attribué au projet de Bruno Mars Silk Sonic, avec la chanson "Leave the door open".

Le pianiste et multi-instrumentiste peut non seulement se vanter d'un beau palmarès, mais aussi de faire partie des rares jazzmen récompensés ces dernières décennies. Le dernier à avoir gagné un grammy de l'Album de l'année était la légende du piano Herbie Hancock en 2008. Les jeunes dans le milieu du jazz ont rarement reçu ces honneurs, contrairement à Ray Charles, au musicien et producteur Quincy Jones, ou encore au chanteur Tony Bennett. Avant lui, seule Norah Jones, alors agée de 24 ans seulement, avait été récompensée avec un grammy de l'Album de l'année en 2003.

Mélange des genres

Jon Batiste était en compétition dans 11 catégories (quatre de plus que Billie Eilish et cinq de plus que Justin Bieber), soit juste derrière le record de 12 nominations en une cérémonie détenu par Michael Jackson. Elles concernaient principalement son huitième et dernier album en date sorti en mars 2021, "We Are". Un disque dans lequel il mélange le jazz à la soul, le hip hop, le rhythm and blues ou encore le classique, ce qui explique la diversité des catégories (Jazz, R&B, American roots, classique) dans lesquelles il était nommé.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Il concourait également dans la catégorie "Meilleure bande originale", pour son travail de composition de la musique du Disney/Pixar "Soul", déjà couronnée d'un oscar en 2021. C'est cette victoire qui l'a propulsé devant de la scène, alors qu'il était surtout célèbre aux Etats-Unis, en dehors des cercles du jazz, comme le chef d'orchestre du très populaire "Late Show with Stephen Colbert", diffusé sur la chaîne de télévision CBS depuis 2015. En France, les fans du trompettiste Ibrahim Maalouf ont pu l'entendre sur le morceau "Free Spirit" de l'album "40 Melodies", sorti en 2020.

Issu d'une grande famille de musiciens de la Nouvelle-Orléans, il a appris la musique en adaptant au piano les musiques de classiques du jeu vidéo comme Zelda, Sonic, Street Fighter ou encore Final Fantasy. "Il y a beaucoup de jeux qui, rien qu'en écoutant leur musique, m'ont appris énormément de choses, de façon inconsciente, sur la composition, et m'ont fait comprendre comment raconter des histoires en musique", expliquait-il récemment au Washington Post. Diplômé du prestigieux conservatoire de la Julliard School, Batiste est ensuite longtemps resté discret, en enregistrant ou en accompagnant sur scène de nombreuses légendes de la musique comme Stevie Wonder, Prince, Lenny Kravitz ou encore Ed Sheeran, avant de connaître un succès populaire à partir de 2013 avec son orchestre Stay Human.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Ces dernières années, il a activement participé aux manifestations contre les injustices sociales et les discriminations raciales, en soutien notamment au mouvement Black Lives Matter en organisant des marches musicales à New York.