Ecrans obligent, lecture et écriture sont devenues des occupations quotidiennes, ludiques et même créatives pour certains.

Une histoire dans l'appli Chat Stories de Glose © Radio France / Glose

Pour atteindre la génération Snapchat, voici une appli qui propose des histoires qui se lisent en quelques minutes comme une série de messages sms ou What's app. ChatStories est une application d'histoires courtes racontées sous forme de conversation "chats".

Les résultats sont étonnants, notamment auprès des jeunes lecteurs "mobile-native".

Ce sont des romances en majorité, mais aussi des thrillers ou de la science-fiction. Ces histoires écrites par des amateurs, défilent sous forme de dialogue entre personnages et l’utilisateur doit toucher l’écran pour voir la prochaine réplique. C'est en cela notamment que l'on devient captif.

Une jeune femme qui appelle son frère au secours en montagne, un échange musclé entre un président et son ancien conseiller, ou encore un dialogue imaginaire entre un écrivain et son chat, l'inspiration est ouverte à tous. L’application est 100 % gratuite et très facile à utiliser. Tout le monde peut publier.

« Notre objectif avec Chat Stories, c’est d’offrir une expérience de lecture simple et ludique sur smartphone, pour le lecteur nomade qui veut se divertir en quelques minutes avec un format qui lui est familier. » explique Nicolas Princen, fondateur de Glose.

Dans le froid, histoire postée dans Chat Stories © Radio France / Glose

Nous avons été très étonnés de voir notamment que les jeunes ignoraient souvent que les livres numériques existaient – alors qu’ils sont tous équipés en smartphones. En déployant Glose dans les collèges et lycées de France avec succès, on a entendu des élèves s’étonner en découvrant que des livres entiers étaient lisibles sur ordinateur, tablette ou smartphone – dans un format qui souvent leur apparaissait souvent plus attrayant que le livre papier. Nous avons fait ChatStories en pensant à eux, et à leur soif d’expériences pensées pour le mobile. » poursuit Nicolas Princen.

Pour le lancement public de l’application, la start-up organise un concours d’écriture sur Chat Stories. Il récompensera les 10 lauréats, dont les histoires seront publiées sur l’application au mois d’avril.

Extrait d'une histoire sur Chat Stories © Radio France / CS

Wattpad ou Short Editions, ces marques qui font de vous des écrivains

Ce lancement accompagne aussi le succès de sites comme Wattpad. La plateforme d'autopublication lancée en 2006 au Canada, permet de co-écrire des histoires avec les internautes, en tenant compte de leurs commentaires. Cela fait apparaître aussi un nouveau type d'auteurs, animateurs d'une communauté, et inventeurs avec elle de nouvelles formes d'expression.

L’écriture n'est plus l'apanage des classes favorisées qui maîtrisent le langage. Au contraire, la langue se réinvente grâce aux tentatives des utilisateurs des nouveaux outils numériques. Les sites comme Wattpad, où le style SMS et oral est faviorisé, autorisent les plus jeunes à laisser libre court à leur imagination et à s'exprimer.

Pour les écrivains plus ambitieux, il existe des applications d''assistance à l'écriture, comme Write or Die, qui guide le narrateur dans le déroulement de son histoire et l'avancement de son travail.

Pour les lecteurs, pressés et sans écran on trouve aussi les distributeurs d'histoires courtes. Le concept est l'oeuvre de Short Edition qui animent une plateforme d'édition de textes d'écrivains amateurs. Ces distributeurs sortent de manière aléatoires des histoires courtes ou poèmes qui se lisent en quelques minutes. Ces récits sont rédigés par des auteurs de la communauté de Short Edition.

Short Edition se dit éditeur communautaire et publie librement les textes que les auteurs déposent auprès de son Comité de lecteurs. Les auteurs récupèrent 10% des recettes générées par la mise ne ligne de leurs textes.