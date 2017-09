Marc Dugain, Maïwenn, Alan Moore, Jeanne Balibar, Etienne Daho : retrouvez les meilleurs moments de la semaine de 'Boomerang' d'Augustin Trapenard.

Cary Guffey dans "Rencontres du Troisième Type" de Spielberg © Getty / Columbia Pictures

Écouter

Marc Dugain

Écrivain, mais aussi réalisateur et metteur en scène, il s'intéresse autant à la fabrique de l'histoire qu'aux mécanismes invisibles du pouvoir. Dans Ils vont tuer Robert Kennedy, il explore les dessous de l’Amérique des années soixante, sur fond de complots et de paranoïa.

L'obsession est un moteur formidable.

► (re)écouter l'intégralité de Boomerang avec Marc Dugain

Maïwenn

Elle réalise des films. Et voilà longtemps qu'elle n'avait pas joué dans un film d'un autre. Dans Le Prix du succès de Teddy Lussi-Modeste, elle joue la compagne et metteur en scène d'une star du stand-up. Un film sur les revers de la réussite, sur ce que veut dire appartenir à une classe sociale et ce que signifie d’en sortir.

► (re)écouter l'intégralité de Boomerang avec Maïween

Alan Moore

Dans les années 1980, il a révolutionné le monde du comics et l’univers du super héros avec sa série Watchmen. Il est aussi le scénariste de plusieurs Batman, de V pour Vandetta et de From Hell, adaptés par la suite au cinéma. Jérusalem, son roman somme de plus de 1200 pages, traduit par Claro est publiés aux éditions Inculte.

Partout, tout le monde est un être éternel.

► (re)écouter l'intégralité de Boomerang avec Alan Moore

Jeanne Balibar

Jeanne Balibar est à l'affiche de "Barbara", le nouveau film de Mathieu Amalric, dans lequel elle joue une comédienne engagée pour jouer le rôle de Barbara dans un film en train de se tourner.

Un grand personnage suce le sang des pulsions et d'une époque.

► (re)écouter l'intégralité de Boomerang avec Jeanne Balibar

Etienne Daho

Il "est" la pop incarnée. Son nouveau titre "Les flocons de l'été" sort aujourd'hui. Et c'est un événement. À quelques mois de la sortie de son nouvel album Blitz, Etienne Daho nous fait découvrir son nouveau single.

J'essaie de rester le plus possible dans le présent.

► (re)écouter l'intégralité de Boomerang avec Etienne Daho

• ce best-of a été réalisé par Margaux Criou