France Inter passe à l'heure d'été. En juillet et août, de toutes nouvelles émissions vont vous accompagner. Téléchargez dès aujourd'hui et en avant-première quelques épisodes inédits.

C'est l'été sur France Inter. Jusqu'au 23 août de nouveau rendez-vous, émissions, feuilletons et chroniques vont vous accompagner. Le tout rythmé par la musique, beaucoup de musique.

Et en cadeau voici quelques épisodes inédits

Espions, une histoire vraie | Stéphanie Duncan

Le samedi à 13h20

9 portraits d’espions de 1930 à nos jours. Des femmes, des hommes, travaillant pour les services secrets des États-Unis, de Russie, d’Israël, du Royaume-Uni ou d’Allemagne de l’Est... Engagés par patriotisme souvent, pour le goût de l’aventure toujours.

Découvrez 3 portraits :

Stéphanie Duncan et Giv Anquetil © Radio France / Christophe Abramowitz

Je reviens du monde d'avant | Giv Anquetil

Samedi et dimanche à 17h

Pendant plusieurs mois jusqu’à ce que les avions soient cloués au sol pour cause de pandémie, Giv Anquetil a arpenté une planète en souffrance : fonte des pôles, montée des océans, recul des forêts primaires, chute de la biodiversité, sécheresse, surconsommation et surexploitation, pollution massive et rencontre avec tous ceux qui se battent pour la sauvegarder.

Le reporter propose aux auditeurs un journal de bord, véritable voyage sonore en 18 épisodes dans ce monde où le dérèglement climatique ne cesse de s’accélérer.

Découvrez 4 émissions consacrées au Japon :

40 ans de rap français | Eric et Quentin

Samedi à 21h

"Chez nous on ne se plaint pas, on dit ce qu'est la vie !" rap Dosseh. Se pencher sur 40 ans de rap francophone c'est essayer de comprendre les changements et enjeux capitaux d'une société qui ne cesse d'évoluer, avec ses failles et ses oubliés, ceux qui veulent malgré tout exister et prennent le micro pour l'exprimer.

À travers un voyage sur presque un demi siècle, Eric et Quentin, hosts du Grand Urbain sur France Inter, accompagnés de la voix de Juliette Fievet de Légendes Urbaines sur RFI, mettrons en lumière les enjeux de ce mouvement, au moyen d'archives, de témoignages, et de scènettes radiophoniques, afin de raconter, mais vivre aussi les instants cruciaux qui ont jalonné ce mouvement musical qui a déjà marqué l'histoire de la musique.

Découvrez les 5 premières émissions :

Eric et Quentin (image émission) © Radio France / Christophe Abramowitz

Les Savanturiers de l'été | Fabienne Chauvière

Le samedi à 14h

Cet été : l’intelligence du vivant

Pour cette nouvelle série d’été, Fabienne Chauvière a envie de vous faire découvrir le génie du monde qui nous entoure. Il sera question des arbres et des plantes, des oiseaux des poulpes et des mammifères, des microbes et des virus, des champignons, à mi-chemin entre le monde animal et le monde végétal, et même du blob, cet organisme unicellulaire aux facultés étonnantes.

Dans chaque émission, un chercheur, le meilleur du domaine, en France, des archives, qui nous aident à prendre conscience des progrès que la science a pu faire au cours des 20, 30 ou même 70 dernières années, et quelques extraits littéraires, car poésie et science ne sont jamais loin.

Découvrez les 2 premières émissions :

Fabienne Chauvière et Sylvain Tesson © Radio France / Christophe Abramowitz

Un été avec Rimbaud | Sylvain Tesson

Du lundi au vendredi, à 7h55

Retour de Sylvain Tesson, cet été avec… Arthur Rimbaud ! L’écrivain-voyageur revisite l'œuvre de l’un des plus grands poètes français. Belle occasion de (re)découvrir les recueils, les correspondances, la précocité du génie et sa vie aventureuse qui ont contribué à forger la légende de ce poète.

Archives secrètes | Fabrice d'Almeida

Du lundi au vendredi, à 8h55

Archives secrètes vous plonge dans l’histoire, grâce à des dossiers sortis des archives du ministère des Armées, souvent inédites, parfois secrètes, mais toujours surprenantes. De quoi regarder différemment des événements historiques grands ou petits, et mieux comprendre le monde qui nous entoure. 40 émissions à écouter, à podcaster et plus tard à lire dans un livre en partenariat avec les éditions Gallimard.

Découvrez 6 chroniques :

Fabrice D'Almeida © Radio France / Christophe Abramowitz

Plateau Ciné | Laurent Delmas

Du lundi au vendredi, à 10H55

Plateau Ciné, c'est un retour en sons, musiques, chansons et textes sur 40 films labellisés "Film Inter" en leur temps : de L'été de Kikijiro de Kateshi Kitano jusqu'à Chambre 212 de Christophe Honoré, en passant par Parle avec elle de Pedro Almodovar, Persepolis de Marjane Satrapi, A Serious Man des frères Coen ou bien encore Parasite de Bong Joo-ho. 40 occasions de voir ou de revoir ensuite et durant tout l'été chacun de ces films sur le site de notre partenaire, la plateforme VOD, UniversCiné

Découvrez les 3 premières chroniques :

Les rendez-vous de l'été