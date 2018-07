Adieu le spleen du dimanche soir ! France Inter a trouvé le remède idéal : un nouveau rendez-vous avec Edouard Baer pour accompagner les auditeurs et animer cette soirée si redoutée.

Edouard Baer © AFP

Le dimanche de 22h à minuit en direct et en public

Entouré de sa bande, ce génie de la digression, improvisateur et orateur hors norme, fera la joie des auditeurs chaque dimanche soir. En direct et en public du "Belair" de la Maison de la radio ou dans un café en région, Edouard Baer embarquera avec lui, autour de sa table, des invités, des anonymes, des gens de la rue ou des amis.

Le nouveau rendez-vous du dimanche soir anti-déprime et rempli d’imprévus : à vivre et suivre sur France Inter et franceinter.fr à partir du dimanche 2 septembre 2018 à 22h.

Homme orchestre

Tout à la fois comédien. De la figuration dans La Révolution française de Robert Enrico au rôle titre de Encore heureux de Benoît Graffin, il est apparu dans une cinquantaine de film.

Réalisateur. Il est à ce jour réalisé trois long métrage : La bostella (1999), Akoibon (2005) et Ouvert la nuit (2017)

Scénariste et auteur de théâtre : La folie et véritable vie de Luigi Prizzoti (2006) ou Looking for Mr Castang (2008)

Homme de télé, mais aussi de radio, Edouard Baer sévit sur les ondes d'ici et d'ailleurs depuis 25 ans.