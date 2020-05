Édouard Philippe évoque la réouverture des salles de cinéma et de spectacles début juin. Une décision sera prise fin mai, a-t-il annoncé lors de la présentation du plan national de déconfinement devant le Sénat.

Une date pour la réouverture des salles de ciném en France serait définie fin mai, selon le premier Ministre © Getty / .

"Chaque jour de confinement compte, tout le monde voudrait renouer avec la vie d’avant, avec cette liberté de sortir pour travailler ou pour flâner", a dit le premier Ministre en présentant la stratégie nationale de déconfinement.

Le déconfinement aura lieu pas à pas, avec des paliers toutes les trois semaines. Concernant les lieux culturels, "bibliothèques, médiathèques, librairies, disquaires, galeries, et petits musées, doivent pouvoir rouvrir" dès le 11 mai, a rappelé Edouard Philippe. Fin mai, une nouvelle évaluation de la situation sera faite et de nouvelles décisions pourraient être annoncées le 2 juin, dont la réouverture possible des salles de cinéma. Une décision attendue par plus de 2000 salles de cinéma et leurs exploitants.

"Nous devrons attendre début juin, si la situation sanitaire le permet, pour rouvrir tous les lieux de spectacle, les salles de cinéma, les grands musées et monuments et pouvoir voir dans quelles conditions ils pourront fonctionner".

"Les manifestations qui réunissent plus de 5 000 personnes resteront interdites jusqu'à fin août. Nous l'avions dit dès le début, pour donner de la visibilité aux acteurs et aux organisateurs" a rappelé le Edouard Philippe.

"Il y a urgence pour la culture, le gouvernement le sait et y travaille. Les mesures d'urgence sont accessibles aux acteurs de la culture. La culture a bénéficié de 52 millions d'euros du fonds de solidarité". a-t-il ajouté. Les acteurs culturels sont éligibles au plan de 8 milliards d'euros qui concerne le tourisme et l’hôtellerie-restauration, en général.

Edouard Philippe a donné rendez-vous aux professionnels de la culture mercredi, jour où le président de la République fera de nouvelles annonces les concernant.